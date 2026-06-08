تضرر 5 مبان في مستوطنة ايتمار جراء هجوم صاروخي إيراني

ودوت صافرات الإنذار في مناطق عدة، بما فيها وسط البلاد والقدس وجنوب إسرائيل، تحسبا لسقوط الصواريخ. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية برصد إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه القدس.
وأكدت المصادر الإسرائيلية أن بعض الصواريخ سقطت قبل وصولها إلى الأجواء الإسرائيلية، ولن يتم تفعيل صافرات الإنذار بشأنها. وفي الوقت نفسه، سُمعت انفجارات ضخمة في سماء مدينة رام الله بالضفة الغربية وفي سماء القدس.
ولم ترد أنباء فورية عن إصابات بشرية جراء الهجوم، فيما لم تعلق أي جهة رسمية إيرانية أو إسرائيلية على التفاصيل الكاملة للهجوم حتى الآن. وتتواصل التحليقات والجهود الأمنية لتقييم حجم الهجوم ورصد أي تهديدات إضافية.
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