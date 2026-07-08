تطورات إلغاء تصنيف سوريا من قائمة الإرهاب

الوكيل الإخباري- أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرئيس السوري أحمد الشرع بقراره إلغاء تصنيف سوريا ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب.

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وقال ترامب، إن الكونغرس سيجري مراجعة لمدة 45 يوماً قبل أن يصبح القرار نهائياً، فيما أوضح مسؤول كبير في الإدارة الأميركية أن الرئيس أبلغ الكونغرس رسمياً بالقرار، وأن استكمال الإجراءات القانونية يتطلب انتهاء فترة المراجعة.



وخلال لقائه الشرع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة، أكد ترامب أن رفع العقوبات الأميركية عن سوريا شكّل "دفعاً هائلاً" للبلاد، مشيراً إلى أن الوضع في سوريا أصبح "مستقراً جداً".



وكان ترامب قد وقّع الشهر الماضي أمراً تنفيذياً أنهى برنامج العقوبات الأميركية على سوريا، بما يسمح بإنهاء عزلها عن النظام المالي الدولي، كما ألغت واشنطن الجزء الأكبر من العقوبات، بما في ذلك قانون قيصر، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على الرئيس السابق بشار الأسد ومساعديه، والمتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان وجهات أخرى تعتبرها الولايات المتحدة مهددة لاستقرار المنطقة.



وفي الشأن الإقليمي، قال ترامب، إن سوريا يمكن أن تساعد الولايات المتحدة في ملف حزب الله، مشيداً بالرئيس السوري أحمد الشرع، ومؤكداً أنه "يحظى باحترام الجميع".