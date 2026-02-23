الإثنين 2026-02-23 09:32 م

تطورات التوتر في الشرق الأوسط.. إسرائيل تتوعد بالرد وإيران تحذر

الإثنين، 23-02-2026 07:53 م

الوكيل الإخباري- رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن إسرائيل تواجه "أياما معقدة وملأى بالتحديات" في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عقب تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتوجيه ضربة إلى إيران إذا رفضت القبول باتفاق نووي جديد.

وقال نتنياهو في كلمة مقتضبة موجهة إلى البرلمان "نحن نمر بأيام معقدة وملأى بالتحديات. لا أحد يعلم ما يخبئه لنا الغد، ونبقي أعيننا مفتوحة ونحن مستعدون لأي سيناريو".


كما جدّد تهديده إيران بقوله "إذا ارتكب الملالي أكبر خطأ في تاريخهم وهاجموا دولة إسرائيل، فسنردّ بقوة لا يمكنهم حتى تخيلها".


وحذّرت إيران الاثنين، من أنها ستردّ "بقوة" على أي هجوم أميركي، مهما كان حجمه، غداة إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يدرس توجيه ضربات محدودة للجمهورية الإسلامية التي تشهد تظاهرات جديدة لطلاب الجامعات ضد السلطة.


وحشدت الولايات المتحدة قواتها في الشرق الأوسط لتكثيف الضغط على إيران ودفعها للتوصل إلى اتفاق معها في مفاوضات تُستأنف الخميس في سويسرا.


وأكّد نتنياهو في كلامه للبرلمان أن تحالف إسرائيل مع الولايات المتحدة "لم يكن يوما وثيقا إلى هذا الحدّ".


وأضاف "بين الجيش الإسرائيلي والجيش الأميركي، وبين أجهزتنا الأمنية وأجهزتهم، لم يكن يوجد يوما شيء مماثل".


ووجهت إسرائيل في حزيران 2025 ضربات إلى منشآت نووية وعسكرية في ايران، تحولت حربا غير مسبوقة استمرت 12 يوما.


ودخلت الولايات المتحدة هذه الحرب باستهدافها ثلاثة مواقع نووية إيرانية.

 
 


