تطورات الحرب على إيران.. قطر تبحث جهود خفض التصعيد في المنطقة

الوكيل الإخباري- أفادت وزارة الخارجية القطرية بأن رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث في طهران مع علي لاريجاني جهود خفض التصعيد في المنطقة.



وأضاف بيان الوزارة: "وزير الخارجية أكد للاريجاني دعم قطر للحلول السلمية تعزيزا لأمن واستقرار المنطقة، وشدد على ضرورة تكاتف الجهود لتجنيب شعوب المنطقة تبعات التصعيد".



وتابع البيان: "وزير الخارجية أكد للاريجاني التنسيق مع دول شقيقة وصديقة لحل الخلافات دبلوماسيا".

وأشار البيان إلى أن محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التقى بطهران وزير الخارجية عباس عراقجي ضمن المساعي الحميدة والمشاورات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد أن خطة الولايات المتحدة هي "التفاوض مع إيران"، مشيرا إلى أن واشنطن تترقب ما ستثمر عنه هذه المفاوضات.



وأضاف: "إنهم يتفاوضون، لذا سنرى ما سيحدث، فكما تعلمون، في آخر مرة تفاوضوا فيها، كان علينا أن نوقف برنامجهم النووي، ولم ينجح الأمر، ثم أوقفناه بطريقة أخرى، وسنرى ما سيحدث الآن".



بينما أفاد رئيس منظمة إدارة الأزمات في طهران علي نصيري لقناة "SNN"، أنه سيتم استخدام أكثر من 300 مبنى تحت الأرض، بما في ذلك مواقف السيارات ومحطات المترو، كملاجئ لسكان العاصمة الإيرانية.



في 26 يناير، صرح الرئيس الأمريكي بأن "أسطولا ضخما" يتجه نحو إيران. وأعرب عن أمله في أن تجلس طهران إلى طاولة المفاوضات وتبرم صفقة "عادلة ومتكافئة" تنطوي على التخلي الكامل عن الأسلحة النووية.



وردت طهران على تصريحات ترامب بتهديد كامل البنية التحتية العسكرية للولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط في حالة أي عدوان ضد إيران.