تطورات محاكمة رفعت الأسد

الوكيل الإخباري- قالت متحدثة باسم السلطات القضائية السويسرية لـ"رويترز"، إن السلطات اقترحت إلغاء محاكمة عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد بسبب مرضه، وطلبت من أطراف القضية إبداء آرائهم.



وكان من المقرر محاكمة رفعت الأسد (87 عاما) في سويسرا بتهم ارتكاب جرائم تعود إلى فترة كان فيها قائدا بالجيش السوري في 1982.



وقالت متحدثة باسم المحكمة الجنائية الاتحادية ردا على أسئلة "رويترز": "بوسعي التأكيد أنه نظرا للحالة الصحية للمتهم، الذي لن يكون قادرا جسديا على السفر إلى سويسرا وغير قادر نفسيا على المشاركة في المناقشات، دعا المسؤولون عن المحاكمة الأطراف إلى اتخاذ قرار بشأن إغلاق القضية".

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وأضافت أن المحكمة، وهي أعلى سلطة جنائية في البلاد في سويسرا، لم تتخذ قرارا بعد بشأن إنهاء القضية، وتتوقع استقبال آراء جميع الأطراف بحلول منتصف يناير.



وفي بيان حول القضية صدر في 12 مارس، قال محاموه: "نفى السيد الأسد دائما أي تورط في الأفعال المتهم بها في هذه القضية".



وقال مكتب المدعي العام في مارس إن رفعت الأسد متهم "بإصدار أوامر بارتكاب جرائم قتل وتعذيب ومعاملة قاسية واحتجازات غير قانونية" في فبراير 1982 عند قيادته قوات في مدينة حماة بغرب سوريا.



ومكان وجود رفعت الأسد حاليا غير معروف. وقد عاش في الخارج، وكان معظم الوقت في فرنسا، منذ منتصف الثمانينات، بعد اتهامه بمحاولة الإطاحة بشقيقه الرئيس الأسبق حافظ الأسد.



وبدأ مكتب المدعي العام إجراءات مقاضاة رفعت الأسد في جرائم حرب في ديسمبر 2013 بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية وعدم سريان التقادم على جرائم الحرب.