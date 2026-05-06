الأربعاء 2026-05-06 01:10 م

تطورات مقلقة .. إجلاء مصابين بفيروس هانتا من سفينة راسية

تطورات مقلقة .. إجلاء مصابين بفيروس هانتا من سفينة راسية
تطورات مقلقة .. إجلاء مصابين بفيروس هانتا من سفينة راسية
 
الأربعاء، 06-05-2026 12:27 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، بدء إجلاء أشخاص من سفينة سياحية سُجلت فيها وفيات بفيروس هانتا، فيما أكد خبراء وجود سلالة قابلة للانتقال بين البشر.اضافة اعلان


وأفادت المنظمة بإجلاء ثلاثة من أفراد الطاقم يُعتقد أنهم مصابون بمرض خطير بسبب الفيروس من السفينة "إم في هونديوس" الراسية قبالة سواحل الرأس الأخضر.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

انطلاق قمة ثلاثية في الأردن لبحث تعزيز التعاون الإقليمي

أخبار محلية انطلاق قمة ثلاثية في الأردن لبحث تعزيز التعاون الإقليمي

تطور صامت داخل الجسم يفسّر داء السكري من النوع الثاني

طب وصحة تطور صامت داخل الجسم يفسّر داء السكري من النوع الثاني

إطلاق رحلات جوية مباشرة بين العقبة والرياض وأبو ظبي

أخبار محلية إطلاق رحلات جوية مباشرة بين العقبة والرياض وأبو ظبي

ي

أخبار محلية بحث التعاون بين البلقاء التطبيقية واتحاد الجامعات العربية

بعد تبرئة والده... هذا أوّل تعليق من الفنان محمد شاكر

فن ومشاهير بعد تبرئة والده... هذا أوّل تعليق من الفنان محمد شاكر

قبل الفطور أم بعده؟.. ما التوقيت الصحي لتنظيف الأسنان؟

فن ومشاهير قبل الفطور أم بعده؟.. ما التوقيت الصحي لتنظيف الأسنان؟

ب

أخبار محلية وزير الزراعة: الأردن آمن غذائيا ومستقر رغم التحديات

تطورات مقلقة .. إجلاء مصابين بفيروس هانتا من سفينة راسية

عربي ودولي تطورات مقلقة .. إجلاء مصابين بفيروس هانتا من سفينة راسية



 
 






الأكثر مشاهدة

 