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تظاهرة أمام شركة "Black Rock" في نيويورك للمطالبة بسحب استثماراتها من دولة الاحتلال

مقر شركة Black Rock
مقر شركة Black Rock
السبت، 19-10-2024 08:20 ص
الوكيل الإخباري- تظاهر المئات من النشطاء وأعضاء المنظمات الحقوقية امام مقر ادارة شركة "Black Rock"، اكبر شركات ادارة الأصول في العالم، لإجبارها على سحب استثماراتها من الشركات الإسرائيليةـ والشركات الداعمة لدولة الاحتلال، التي تمارس "ابادة جماعية"، بحق الشعب الفلسطيني، منذ أكثر من عام.اضافة اعلان


وطالب النشطاء ادارة الشركة بسحب الاستثمارات من شركات "لوكهيد مارتن، وRTX، و نورثروب جرومان، وبوينج، وجنرال ديناميكس التي تصنع الأسلحة المصدرة إلى إسرائيل، لقتل الفلسطينيين.

وكان النشطاء قد اقتحموا مقر الشركة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، للاحتجاج على استثماراتها في دولة الاحتلال التي تفوق 33 مليار دولار.

وفا
 
gnews

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