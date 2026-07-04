تعافي أول مريض مصاب بإيبولا في فرنسا

وقالت الوزيرة في البيان، إن هذا الطبيب الذي يعمل في المجال الإنساني والذي عاد إلى فرنسا في 23 حزيران/يونيو من جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث يتفشى إيبولا على نطاق واسع "خرج اليوم من المؤسسة الصحية حيث كان يعالج".
وأشارت الوزيرة إلى أن المريض "لم تظهر عليه أعراض كثيرة" وهو خضع "لرعاية طبية ومتابعة دقيقة" و"تسنّى له العودة إلى منزله بسلامة".
في 15 أيار/مايو، أُعلن عن موجة تفش جديدة لإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وبحسب بيانات حكومية بتاريخ 2 تموز/يوليو، تسبّب المرض بـ438 وفاة على الأقلّ من بين 1406 إصابات.
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