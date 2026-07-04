تعافي أول مريض مصاب بإيبولا في فرنسا

الوكيل الإخباري- أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني ريست السبت، في بيان أن أول مريض مصاب بإيبولا على الأراضي الفرنسية "تعافى" و"خرج من المستشفى".

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وقالت الوزيرة في البيان، إن هذا الطبيب الذي يعمل في المجال الإنساني والذي عاد إلى فرنسا في 23 حزيران/يونيو من جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث يتفشى إيبولا على نطاق واسع "خرج اليوم من المؤسسة الصحية حيث كان يعالج".



وأشارت الوزيرة إلى أن المريض "لم تظهر عليه أعراض كثيرة" وهو خضع "لرعاية طبية ومتابعة دقيقة" و"تسنّى له العودة إلى منزله بسلامة".