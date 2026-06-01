الإثنين 2026-06-01 01:03 م

تعثر جهود أمريكية لوقف التصعيد في لبنان وسط توسع العمليات العسكرية

تعثر جهود أمريكية لوقف التصعيد في لبنان وسط توسع العمليات العسكرية
تعثر جهود أمريكية لوقف التصعيد في لبنان وسط توسع العمليات العسكرية
 
الإثنين، 01-06-2026 11:22 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت مصادر لموقع "أكسيوس" بأن أحدث مساعي الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في لبنان فشلت، في وقت توسّع إسرائيل غزوها البري وتطلب الضوء الأخضر من واشنطن لاستهداف "حزب الله" في بيروت.اضافة اعلان


وحسب المصادر، فإن واشنطن كانت تحث إسرائيل على الامتناع عن ضرب بيروت لعدة أسابيع، كجزء من مسعى أوسع لخفض التصعيد. غير أن مسؤولاً أمريكياً ألمح إلى إمكانية تراجع واشنطن عن هذا الموقف، قائلاً: "الولايات المتحدة لا تتوقع من إسرائيل أن تمتص هجمات مستمرة على مدنييها من قبل منظمة إرهابية".

ويأتي مسعى إدارة ترامب لخفض التصعيد في لبنان مدفوعاً جزئياً برغبتها في التوصل إلى صفقة مع إيران، حيث تتضمن مذكرة التفاهم التي تتفاوض عليها واشنطن وطهران بنداً بإنهاء القتال في لبنان.

وفي الوقت الحالي، يتسع نطاق الصراع ويبدو أنه من المحتمل أن يخرج عن السيطرة.

وكشف مسؤول أمريكي لموقع "أكسيوس" أن وزير الخارجية ماركو روبيو أجرى خلال الـ48 ساعة الماضية اتصالات مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك في محاولة للدفع بمبادرة جديدة لوقف إطلاق النار. وأكد مسؤول لبناني أن روبيو ناقش هذه المبادرة مع عون.

وتقوم الفكرة الأساسية، وفقاً للمسؤول الأمريكي، على أن يوقف حزب الله هجماته الصاروخية والمسيّرة ضد إسرائيل، وفي المقابل تتجنب إسرائيل التصعيد في بيروت.

وأشار المسؤول إلى أن عون أبدى دعماً للفكرة، وطلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري الضغط على "حزب الله" لوقف هجماته. ووصف المسؤول الأمريكي رد بري بأنه "مراوغ ومخيّب للآمال"، حيث اقترح بري أن تتوقف إسرائيل عن إطلاق النار أولاً.

ووفقاً لمسؤولين إسرائيليين، فإن الجيش الإسرائيلي وسّع عملياته البرية في الأيام الأخيرة، وطلب من إدارة ترامب السماح له بشن ضربات كبيرة في العاصمة بيروت، على الرغم من أن ترامب كان قد شدد سابقاً على أن إسرائيل يجب أن تشن فقط ضربات "جراحية" (surgical).

وفي تحليل للموقف، قال مسؤول لبناني كبير إن "حزب الله" وإسرائيل لا يريدان في الواقع التوصل إلى وقف إطلاق النار، متهماً الولايات المتحدة بعدم اتخاذ إجراءات حازمة لمنع نتنياهو من التصعيد. كما أضاف أن الحرس الثوري الإيراني كان يحض "حزب الله" على التصعيد، بهدف الحصول على ورقة مساومة في المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

https://www.alwakeelnews.com/story/775962

منوعات إنفجار عنيف هزّ مصنعاً في مالطا

أمانة عمّان: خطوات متقدمة نحو مدينة خالية من التدخين

أخبار محلية أمانة عمّان: خطوات متقدمة نحو مدينة خالية من التدخين

ل

خاص بالوكيل جماهير النشامى لا تتذكر متى آخر ركلة جزاء تصدى لها أبو ليلى

حذّر الطبيب الروسي إيغور مانيفيتش، أخصائي الأنف والأذن والحنجرة، من أن الاستخدام الخاطئ لقطرات الأنف المضيقة للأوعية الدموية أثناء علاج الزكام قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة. وأوضح أن جزءاً من المادة

طب وصحة طبيب يحذّر من الاستخدام الخاطئ للقطرات الأنفية

إيران تشترط غطاءً أممياً لأي اتفاق وتُبدي شكوكاً تجاه التزام واشنطن

عربي ودولي إيران تشترط غطاءً أممياً لأي اتفاق وتُبدي شكوكاً تجاه التزام واشنطن

كابيتال بنك يرعى المسابقة الوطنية "العبقري الصغير 2026" ويقدّم منحة دراسية للفائز بالمركز الأول

أخبار الشركات كابيتال بنك يرعى المسابقة الوطنية "العبقري الصغير 2026" ويقدّم منحة دراسية للفائز بالمركز الأول

695

فيديو الوكيل كيف يتم تحديد استحقاق التأمين الصحي للأسر الفقيرة ؟

وفد مجلس الأعيان يبحث قضايا العمل العربي في جنيف

أخبار محلية وفد مجلس الأعيان يبحث قضايا العمل العربي في جنيف



 
 






الأكثر مشاهدة

 