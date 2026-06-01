تعثر جهود أمريكية لوقف التصعيد في لبنان وسط توسع العمليات العسكرية

الوكيل الإخباري- أفادت مصادر لموقع "أكسيوس" بأن أحدث مساعي الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في لبنان فشلت، في وقت توسّع إسرائيل غزوها البري وتطلب الضوء الأخضر من واشنطن لاستهداف "حزب الله" في بيروت.





وحسب المصادر، فإن واشنطن كانت تحث إسرائيل على الامتناع عن ضرب بيروت لعدة أسابيع، كجزء من مسعى أوسع لخفض التصعيد. غير أن مسؤولاً أمريكياً ألمح إلى إمكانية تراجع واشنطن عن هذا الموقف، قائلاً: "الولايات المتحدة لا تتوقع من إسرائيل أن تمتص هجمات مستمرة على مدنييها من قبل منظمة إرهابية".



ويأتي مسعى إدارة ترامب لخفض التصعيد في لبنان مدفوعاً جزئياً برغبتها في التوصل إلى صفقة مع إيران، حيث تتضمن مذكرة التفاهم التي تتفاوض عليها واشنطن وطهران بنداً بإنهاء القتال في لبنان.



وفي الوقت الحالي، يتسع نطاق الصراع ويبدو أنه من المحتمل أن يخرج عن السيطرة.



وكشف مسؤول أمريكي لموقع "أكسيوس" أن وزير الخارجية ماركو روبيو أجرى خلال الـ48 ساعة الماضية اتصالات مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك في محاولة للدفع بمبادرة جديدة لوقف إطلاق النار. وأكد مسؤول لبناني أن روبيو ناقش هذه المبادرة مع عون.



وتقوم الفكرة الأساسية، وفقاً للمسؤول الأمريكي، على أن يوقف حزب الله هجماته الصاروخية والمسيّرة ضد إسرائيل، وفي المقابل تتجنب إسرائيل التصعيد في بيروت.



وأشار المسؤول إلى أن عون أبدى دعماً للفكرة، وطلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري الضغط على "حزب الله" لوقف هجماته. ووصف المسؤول الأمريكي رد بري بأنه "مراوغ ومخيّب للآمال"، حيث اقترح بري أن تتوقف إسرائيل عن إطلاق النار أولاً.



ووفقاً لمسؤولين إسرائيليين، فإن الجيش الإسرائيلي وسّع عملياته البرية في الأيام الأخيرة، وطلب من إدارة ترامب السماح له بشن ضربات كبيرة في العاصمة بيروت، على الرغم من أن ترامب كان قد شدد سابقاً على أن إسرائيل يجب أن تشن فقط ضربات "جراحية" (surgical).



وفي تحليل للموقف، قال مسؤول لبناني كبير إن "حزب الله" وإسرائيل لا يريدان في الواقع التوصل إلى وقف إطلاق النار، متهماً الولايات المتحدة بعدم اتخاذ إجراءات حازمة لمنع نتنياهو من التصعيد. كما أضاف أن الحرس الثوري الإيراني كان يحض "حزب الله" على التصعيد، بهدف الحصول على ورقة مساومة في المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن.





