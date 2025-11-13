الخميس 2025-11-13 07:26 م
 

تعديل دستوري يثير جدلاً واسعاً في باكستان

تعديل دستوري يثير جدلاً واسعاً في باكستان
تعديل دستوري يثير جدلاً واسعاً في باكستان
 
الخميس، 13-11-2025 05:32 م
الوكيل الإخباري- أقرّ البرلمان الباكستاني، الخميس، تعديلاً دستورياً مثيراً للجدل، يمنح الرئيس وقائد الجيش الحالي حصانة مدى الحياة من أي ملاحقة قضائية، في خطوة نددت بها المعارضة.اضافة اعلان


ويمنح التعديل الدستوري رقم (27)، الذي اعتمد بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية ثم مجلس الشيوخ، صلاحيات أوسع لقائد الجيش الباكستاني، ويقيّد دور المحكمة العليا في البلاد واستقلاليتها.

ويُعدّ الجيش المؤسسة الأقوى في باكستان، إذ حكم البلاد نحو نصف تاريخها منذ استقلالها عام 1947، وغالباً ما يُتَّهم بالتدخل في السياسة رغم نفيه المتكرر لذلك.

وينصّ القانون، الذي ينتظر توقيع الرئيس ليصبح نافذاً، على استحداث منصب جديد هو "قائد قوات الدفاع"، يُمنح لقائد الجيش عاصم منير، مما يضعه فوق قادة القوات البحرية والجوية.

كما يُقرّ أن كل من يُمنح رتبة "مشير"، كما حدث مع منير في مايو عقب اشتباك خاطف مع الهند، سيحتفظ برتبته وامتيازاته مدى الحياة، ويتمتع بحصانة من أي ملاحقة قضائية.

ويحصل الرئيس الحالي آصف علي زرداري هو أيضاً على حصانة مدى الحياة بموجب التعديل نفسه.

وينصّ التعديل أيضاً على إنشاء محكمة دستورية فدرالية جديدة تكون الجهة الوحيدة المخوّلة النظر في القضايا الدستورية، ما ينزع صلاحيات المحكمة العليا ويحدّ من استقلاليتها.

سكاي نيوز
 
 
gnews

أحدث الأخبار

عطية: يدين إحراق مسجد في سلفيت ويحمّل الاحتلال مسؤولية جرائم المستوطنين

شؤون برلمانية عطية: يدين إحراق مسجد في سلفيت ويحمّل الاحتلال مسؤولية جرائم المستوطنين

الطاقة الدولية: سوق النفط ستشهد فائضا أكبر في 2026

أسواق ومال الطاقة الدولية: سوق النفط ستشهد فائضا أكبر في 2026

الجراح: التثقيف السياسي يجب أن يبدأ من المدارس لتحقيق عمل وطني متكامل

شؤون برلمانية الجراح: التثقيف السياسي يجب أن يبدأ من المدارس لتحقيق عمل وطني متكامل

افتتاح مرافق للأطفال وألعاب خارجية في مركز زها

أخبار محلية افتتاح مرافق للأطفال وألعاب خارجية في مركز زها

العفو الدولية: قانون الإعدام التمييزي الإسرائيلي خطوة خطيرة

عربي ودولي العفو الدولية: قانون الإعدام التمييزي الإسرائيلي خطوة خطيرة

ديكابوليس للإعلام والتعليم.. الريادة في الإعلام الاقتصادي والتعليم العصري والمنصات الطبية المعتمدة

أخبار محلية ديكابوليس للإعلام والتعليم.. الريادة في الإعلام الاقتصادي والتعليم العصري والمنصات الطبية المعتمدة

ا

أخبار محلية محمية رم تشارك باجتماع الأمانة العامة لصون المها العربي في الإمارات

ب

أسواق ومال روسيا تسجل انخفاضًا جديدًا في عوائد النفط والغاز



 
 





الأكثر مشاهدة