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"تعديل" في مطار بيروت بعد غارة إسرائيلية قريبة منه

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 22-10-2024 07:59 ص

الوكيل الإخباري-   قررت سلطات مطار بيروت الدولي، ليل الإثنين، تغيير مدرج هبوط طيران الشرق الأوسط، بسبب قربه من مكان الغارة التي استهدفت منطقة الأوزاعي في الضاحية الجنوبية.

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وقال مصدر أمني لبناني لوكالة "فرانس برس"، طالبًا عدم ذكر اسمه: "تم تغيير مدرج هبوط طيران الشرق الأوسط بسبب قرب المدرج الرئيسي من مكان الغارة التي استهدفت الأوزاعي".


وفي وقت سابق، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان، بوقوع "غارة شنها طيران العدو الإسرائيلي على منطقة الأوزاعي"، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي يستهدف فيها هذا الحي منذ بدء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل.


سكاي نيوز عربية

 
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