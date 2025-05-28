تعذيب بسبب "كلمة مرور".. تفاصيل صادمة في قضية بيتكوين نيويورك

الوكيل الإخباري- أمرت محكمة مانهاتن الجنائية، مساء الثلاثاء، بحبس ويليام دوبلاسي، المتهم الثاني في قضية اختطاف وتعذيب تاجر البيتكوين الإيطالي مايكل كارتوران. اضافة اعلان





وخلال الجلسة، حاول محامي دوبلاسي، سانفورد توكين، إقناع القاضية جولييتا لوزانو بالإفراج عن موكله بكفالة مليون دولار، مؤكداً أن القضية "ستبدأ في الانهيار" مع ظهور أدلة جديدة.



وقال المحامي إن موكله سيقيم مع والده ويرتدي سواراً إلكترونياً، مشيراً إلى أن تسليمه نفسه دليل على عدم نيّته الهرب.



لكن القاضية رفضت الطلب، مشدّدة على ضرورة احتجاز دوبلاسي لضمان حضوره الجلسات المقبلة، كما أمرته بتسليم جواز سفره وأصدرت أمراً بحماية الضحية. ومن المقرر أن تُعقد الجلسة التالية يوم الجمعة.



تم توجيه الاتهام إلى ويليام دوبلاسي في محكمة مانهاتن الجنائية بتاريخ 27 مايو 2025.

ويواجه دوبلاسي تهماً بـ:



الاختطاف

الحبس غير القانوني

الاعتداء

حيازة أسلحة



وذلك بعد يوم واحد فقط من تسليمه نفسه لشرطة مانهاتن.



وتشير التحقيقات إلى تورطه مع شريكه جون ويلتز – الذي يقبع حالياً في سجن رايكرز آيلند – في تعذيب الضحية الإيطالي بهدف انتزاع كلمة مرور محفظة البيتكوين الخاصة به.



وكانت الشرطة قد كشفت تفاصيل مروّعة عن الحادث، حيث تعرّض كارتوران للضرب المبرح والتهديد بمنشار كهربائي، قبل أن يتمكن من الفرار يوم الجمعة الماضي والتوجه إلى شرطي مرور لطلب المساعدة.



ومن المقرر أن يمثل جون ويلتز أمام محكمة مانهاتن الجنائية في 24 مايو 2025.



وأظهرت لقطات مصوّرة الضحية وهو في حالة مزرية، حافي القدمين ومغطى بالجروح.



يشار إلى أن كلاً من المتهمين والضحية لهم خلفية في استثمارات العملات الرقمية، حيث كانوا شركاء في صندوق تحوط متخصص، قبل أن تنشب خلافات بينهم.



وتستمر التحقيقات في هذه القضية التي أثارت ضجة إعلامية كبيرة.

