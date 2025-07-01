تعرض مطار كركوك الدولي لهجوم شمالي العراق

الوكيل الإخباري- تعرض مطار كركوك الدولي، فجر اليوم الثلاثاء، لهجوم بمقذوفات مجهولة المصدر، شمالي العراق، فيما اتهم محافظ المدينة، عصابة داعش الإرهابية بالوقوف وراء الهجوم.

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وذكرت إدارة المطار، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن ثلاث مقذوفات مجهولة المصدر استهدفت مطار كركوك، الواقع ضمن محافظة كركوك (265 كم شمالي البلاد)، مشيرة إلى أن اثنتين منها سقطتا في الجانب العسكري، فيما سقطت الثالثة في الجانب المدني، ما أدى إلى اندلاع حريق في الحشائش القريبة من البوابة التابعة للجانب العسكري، وقد تم إخماد الحريق من قبل فرق الإطفاء التابعة لمطار كركوك الدولي.



وأضاف البيان أن الهجوم تسبب بإصابة شخص واحد بجروح، دون تسجيل أضرار في المدرج، مؤكداً أن جميع مرفقات المطار لم تتأثر.



وفي سياق متصل، سقط صاروخ من نوع كاتيوشا على منزل أحد المدنيين، بالتزامن مع الهجوم على المطار، وذلك في منطقة العروبة وسط مدينة كركوك.



وقال المقدم نبهان سمير العبيدي، إن الصاروخ تسبب بدمار هائل في المنزل، دون تسجيل إصابات بين المدنيين.



من جانبه، اتهم محافظ كركوك، ريبوار طه، عصابة داعش الإرهابية بالوقوف خلف استهداف المطار، مشيراً في تصريحات إلى أن الهجمات جاءت رداً على عمليات نوعية مشتركة لجهاز مكافحة الإرهاب في كركوك والسليمانية، أسفرت عن مقتل عدد من قياديي التنظيم، ما دفع الإرهابيين إلى استهداف المدنيين في حي العروبة وأطراف المطار.



وأوضح أن الصواريخ التي استهدفت المطار كانت من نوع كاتيوشا، وسقطت في مناطق فارغة داخل المطار، ولم تتسبب بخسائر بشرية.



وفي السياق ذاته، استنكر النائب في مجلس النواب العراقي، وصفي العاصي، الهجوم على مطار كركوك الدولي، واصفاً إياه بأنه اعتداء سافر على أمن المحافظة وسلامة سكانها.



ويأتي هذا الهجوم بعد نحو أسبوع من استئناف الرحلات الجوية في جميع المطارات العراقية، والتي كانت قد توقفت سابقاً نتيجة التوترات الإقليمية.