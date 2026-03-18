تعرف على الدول التي اعلنت الجمعة اول ايام عيد الفطر - اسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت كل من السعودية وقطر والإمارات والكويت وفلسطين والبحرين ولبنان واليمن وديوان الوقف السني العراقي، أن الخميس هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن الجمعة سيكون أول أيام عيد الفطر.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" فإنه لم يثبت رؤية هلال شهر شوال مساء الأربعاء. وأضافت "واس" أن دائرة الأهلة في المحكمة العليا السعودية قررت أن الخميس هو المكمل للثلاثين من شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، وأن الجمعة هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام 1447هـ.



ونقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا" عن لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، أن الخميس هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك.



ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، عن ديوان الرئاسة الإماراتي، أنه تعذر رؤية هلال شهر شوال، وأن الخميس المتمم لشهر رمضان والجمعة أول أيام عيد الفطر في الإمارات.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن هيئة الرؤية الشرعية الكويتية قالت إن الخميس المتمم لشهر رمضان المبارك، والجمعة أول أيام عيد الفطر.



وأعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، عن رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، مساء الأربعاء، أن الخميس هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وعليه يكون بعد غـد الجمعة أول أيام عيد الفطر، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".



وأعلنت هيئة الرؤية الشرعية في مملكة البحرين الخميس هو المتمم لشهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، وأن الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وفق وكالة الأنباء البحرينية "بنا".



وقالت دار الفتوى اللبنانية إنه "لم تثبت رؤية هلال شهر شوال، وعليه فإن الخميس هو اليوم المكمل لعدة شهر رمضان المبارك ثلاثين يوماً، ويكون الجمعة/ هو أول أيام عيد الفطر السعيد لعام 1447هـ"، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.



كما أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية أن الخميس هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وذلك بعد عدم ثبوت رؤية هلال شوال، والجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك.