تعرف على السعر.. عرض خاتم نصرالله في مزاد علني

وقال النائب في مجلس الشورى الإيراني، مجتبى رحماندوست، لشبكة "أفق" إن الخاتم الذي تلقاه كهدية من نصر الله منذ فبراير 2014، سيتم بيعه في مزاد علني يعود ريعه للشعب اللبناني وستفتح المزايدة عليه بمبلغ قدره 5 مليارات تومان ما يعادل تقريبا 113 ألف دولار.
وكان رحماندوست قد تلقى الخاتم كهدية من نصرالله أثناء زيارته لإيران عام 2014.
يذكر أنه في 27 سبتمبر الماضي، اغتال الجيش الإسرائيلي نصرالله في قصف جوي على الضاحية الجنوبية لبيروت.
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