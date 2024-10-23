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تعرف على السعر.. عرض خاتم نصرالله في مزاد علني

أرشيفية
أرشيفية
الأربعاء، 23-10-2024 12:30 م

الوكيل الإخباري- ذكرت وكالة "إرنا" أن شبكة "أفق" الإيرانية تعتزم بيع خاتم الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله الذي اغتيل في غارة إسرائيلية الشهر الماضي في مزاد علني يعود ريعه للشعب اللبناني.

وقال النائب في مجلس الشورى الإيراني، مجتبى رحماندوست، لشبكة "أفق" إن الخاتم الذي تلقاه كهدية من نصر الله منذ فبراير 2014، سيتم بيعه في مزاد علني يعود ريعه للشعب اللبناني وستفتح المزايدة عليه بمبلغ قدره 5 مليارات تومان ما يعادل تقريبا 113 ألف دولار.

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وكان رحماندوست قد تلقى الخاتم كهدية من نصرالله أثناء زيارته لإيران عام 2014.

يذكر أنه في 27 سبتمبر الماضي، اغتال الجيش الإسرائيلي نصرالله في قصف جوي على الضاحية الجنوبية لبيروت.

 
gnews

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