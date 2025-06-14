تعرف على القائد الجديد للقوة الجوفضائية الإيرانية

الوكيل الإخباري- عيّنت القوات المسلحة الإيرانية، السبت، قائدًا جديدًا للقوة الجو-فضائية بالحرس الثوري، بعد مقتل اللواء أمير علي حاجي زاده، القائد السابق لتلك القوات.

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