السبت 2025-06-14 03:26 م
 

تعرف على القائد الجديد للقوة الجوفضائية الإيرانية

حسين سلامي (الرابع من اليمين) وحاجي زاده (الثالث من اليمين)
حسين سلامي (الرابع من اليمين) وحاجي زاده (الثالث من اليمين)
 
السبت، 14-06-2025 03:06 م

الوكيل الإخباري-   عيّنت القوات المسلحة الإيرانية، السبت، قائدًا جديدًا للقوة الجو-فضائية بالحرس الثوري، بعد مقتل اللواء أمير علي حاجي زاده، القائد السابق لتلك القوات.

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وقال المرشد الإيراني، علي خامنئي، إنه جرى تعيين سيد مجيد موسوي قائدًا لقوة الجو-فضاء في الحرس الثوري الإيراني.

وأوضح خامنئي أنه "بناءً على اقتراح القائد العام للحرس الثوري، وما تمتلكونه من كفاءة وخبرة قيادية قيمة، أعيِّنكم قائدًا لقوة الجو-فضاء في الحرس الثوري".

وتابع أن "من المتوقع منكم تعزيز القدرات الشاملة، وزيادة الجاهزية في المجالات الصاروخية والطائرات المسيَّرة".

سكاي نيوز

 
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