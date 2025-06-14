تعرف على القائد الجديد للقوة الجوفضائية الإيرانية

وقال المرشد الإيراني، علي خامنئي، إنه جرى تعيين سيد مجيد موسوي قائدًا لقوة الجو-فضاء في الحرس الثوري الإيراني.
وأوضح خامنئي أنه "بناءً على اقتراح القائد العام للحرس الثوري، وما تمتلكونه من كفاءة وخبرة قيادية قيمة، أعيِّنكم قائدًا لقوة الجو-فضاء في الحرس الثوري".
وتابع أن "من المتوقع منكم تعزيز القدرات الشاملة، وزيادة الجاهزية في المجالات الصاروخية والطائرات المسيَّرة".
سكاي نيوز
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