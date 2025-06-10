تعرّف على تفاصيل النظام الانتخابي الجديد في مصر بعد تعديلاته الأخيرة

الوكيل الإخباري- وقّع الرئيس المصري قانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.



أبرز التعديلات في القانون الجديد الذي وقّعه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي:



تقسيم جمهورية مصر إلى عدد من الدوائر تُخصَّص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصَّص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصَّص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصَّص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما. ويُحدِّد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية، وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.



يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.



يتعيّن أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:

ثلاثة مترشحين من المسيحيين

مترشحان اثنان من العمال والفلاحين

مترشحان اثنان من الشباب

مترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة

مترشح من المصريين المقيمين في الخارج

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل.



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