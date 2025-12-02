الثلاثاء 2025-12-02 06:12 م

تعرف على شرط نتنياهو الوحيد للتوصل إلى اتفاق مع سوريا

تعرف على شرط نتنياهو الوحيد للتوصل إلى اتفاق مع سوريا
تعرف على شرط نتنياهو الوحيد للتوصل إلى اتفاق مع سوريا
الثلاثاء، 02-12-2025 05:44 م
الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن ما تتوقعه إسرائيل من الجانب السوري هو إقامة منطقة منزوعة السلاح تمتد من العاصمة دمشق وحتى المنطقة العازلة في الجولان.اضافة اعلان


وأضاف نتنياهو أن "التوجه الإيجابي، وبفهم هذه المبادئ، يمكن أن يقود إلى التوصل إلى اتفاق مع السوريين"، في تلميح إلى استعداد مشروط لفتح مسار تفاوضي إذا ما تم الالتزام بالمطالب الأمنية الإسرائيلية.

سكاي نيوز
 
 


gnews

أحدث الأخبار

مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي الفايز والزبن

أخبار محلية مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي الفايز والزبن

تعرف على شرط نتنياهو الوحيد للتوصل إلى اتفاق مع سوريا

عربي ودولي تعرف على شرط نتنياهو الوحيد للتوصل إلى اتفاق مع سوريا

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

"الزراعة النيابية" تبحث تحديات قطاع الدواجن والمواشي

أخبار محلية "الزراعة النيابية" تبحث تحديات قطاع الدواجن والمواشي

مستشفى الجامعة يستقبل 5 أطفال من غزة ضمن المبادرة الملكية

أخبار محلية مستشفى الجامعة يستقبل 5 أطفال من غزة ضمن المبادرة الملكية

"الخارجية النيابية" تلتقي سفير الاتحاد الأوروبي

شؤون برلمانية "الخارجية النيابية" تلتقي سفير الاتحاد الأوروبي

دجاج مجمّد في أحد المحال في عمّان

أخبار محلية وزارة الزراعة توقف استيراد الدواجن المجمدة

وزارة النقل

أخبار محلية وزير النقل يلتقي ممثلي التاكسي الأصفر ويؤكد أهمية دعم القطاع



 
 





الأكثر مشاهدة