الأربعاء 2026-04-08 11:11 م

تعرف على شروط إيران التي وافق عليها ترامب لوقف الحرب

ايران
 
الأربعاء، 08-04-2026 02:26 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن مجلس الأمن القومي الإيراني، ليل الثلاثاء – الأربعاء، أنه تقرر عقد مفاوضات في إسلام أباد لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال مجلس الأمن القومي الإيراني، في بيان، أن إيران "حققت نصرا عظيما وأجبرت" الولايات المتحدة على قبول المقترح المكون من 10 نقاط.


وأوضح أن الاتفاق ينص على المرور عبر مضيق هرمز بالتنسيق مع القوات الإيرانية، كما ينص على ضرورة إنهاء الحرب ضد جميع الفصائل الموالية لإيران.


وأضاف أن الاتفاق ينص على انسحاب القوات الأميركية من جميع القواعد في المنطقة، كما ينص على دفع كامل التعويضات لإيران.


وتابع أن الاتفاق ينص على رفع كل العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج.

 
 


