تعرف على موعد أول أيام رمضان 2027 وفقا للحسابات الفلكية

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الوكيل الإخباري- مع انطلاق العام الهجري 1448، خرجت الحسابات الفلكية ببعض أبرز المواعيد المهمة للمسلمين خلال السنة الجديدة، على رأسهم موعد أول أيام رمضان 2027، وأول أيام عيد الفطر المبارك. اضافة اعلان





وأوضح موقع التقويم الهجري للملكة العربية السعودية أن شهر رمضان 1448 يكون خلال الثلث الأول من العام المقبل، إذ يحل أول أيام رمضان 2027 الاثنين 8 شباط.



وذكر الموقع المختص أن موعد تحري رؤية هلال رمضان 2027 ستكون يوم السبت الموافق 29 شعبان 1448، ومن المتوقع أن يكون الشهر الهجري الثامن مكتملا وينتهي الأحد 7 شباط، لينطلق شهر الصوم في اليوم التالي.



وأما عن عيد الفطر 2027، فأوضح الموقع ذاته أنه من المتوقع أن يكون شهر رمضان 1448 غير مكتمل، أي ينتهي عند يوم 29 رمضان، والذي يوافق يوم الاثنين 8 آذار؛ ما يعني أن أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون يوم الثلاثاء 9 آذار 2027.





