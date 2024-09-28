 
السبت 2024-09-28 10:43 ص
 
 

تعزيزات تركية إلى إدلب وحلب

من المصدر
من المصدر
السبت، 28-09-2024 09:41 ص

الوكيل الإخباري-   دفع الجيش التركي، أمس، بتعزيزاتٍ عسكرية ضخمة إلى نقاطه العسكرية، المنتشرة في شرق إدلب وريف حلب الغربي، الواقعة ضمن مناطق خفض التصعيد في شمال غربي سوريا، المعروفة باسم «بوتين - إردوغان».

ودخل رتلٌ عسكري تركي يضمُّ أكثرَ من 75 آلية، من معبر باب الهوى الحدودي بين سوريا وتركيا.

اضافة اعلان


وأفاد المرصدُ السوري لحقوق الإنسان، أمس، بأنَّه جرى توزيع التعزيزات الجديدة على النقاط العسكرية المنتشرة في ريف حلب الشرقي. ولفت إلى أنَّ هذه دفعة التعزيزات الثانية للقوات التركية في أقل من 24 ساعة.


وجاءت التعزيزات الجديدة في ظلّ استمرار الاستهدافات والهجمات من جانب الجيش السوري ضمنَ منطقة خفض التصعيد في إدلب.

 
gnews

أحدث الأخبار

من المصدر

خاص بالوكيل 4 اصابات بتصادم عنيف لـ"سيارة غاز" ومركبة في البلقاء (فيديو)

.

عربي ودولي الخارجية الإيرانية: نتائج تقاعس المجتمع الدولي تجاه جرائم الصهاينة ستنعكس على العالم قريبا

الفنان عبدالمنعم عمايري

فن ومشاهير سبب اعتذار عبدالمنعم عمايري عن مسلسل "إيزيل"

تعبيرية

طب وصحة يجعلك أكبر سناً.. هذا العنصر الغذائي يسرّع العمر البيولوجي

زينب حسن نصرالله

عربي ودولي غارة حارة حريك .. هل نالت إسرائيل من ابنة حسن نصرالله ؟

جانب من القصف على الجليل

عربي ودولي رشقة صاروخية باتجاه إسرائيل وصفارات الإنذار تدوي في مواقع مختلفة

لبنانيون يشاهدون تصاعد الدخان بعد قصف إسرائيلي طال الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ب)

عربي ودولي مستشفيات الضاحية الجنوبية تجلي مرضاها.. ووقف استقبال الحالات غير الطارئة بلبنان

الفنان دانيال هالكسورث

منوعات لماذا يرسم البيض المقلي؟.. فنان بريطاني يروي قصة نجاح غريبة



 


الأكثر مشاهدة