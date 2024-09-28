تعزيزات تركية إلى إدلب وحلب

ودخل رتلٌ عسكري تركي يضمُّ أكثرَ من 75 آلية، من معبر باب الهوى الحدودي بين سوريا وتركيا.
وأفاد المرصدُ السوري لحقوق الإنسان، أمس، بأنَّه جرى توزيع التعزيزات الجديدة على النقاط العسكرية المنتشرة في ريف حلب الشرقي. ولفت إلى أنَّ هذه دفعة التعزيزات الثانية للقوات التركية في أقل من 24 ساعة.
وجاءت التعزيزات الجديدة في ظلّ استمرار الاستهدافات والهجمات من جانب الجيش السوري ضمنَ منطقة خفض التصعيد في إدلب.
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