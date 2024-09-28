تعزيزات تركية إلى إدلب وحلب

الوكيل الإخباري- دفع الجيش التركي، أمس، بتعزيزاتٍ عسكرية ضخمة إلى نقاطه العسكرية، المنتشرة في شرق إدلب وريف حلب الغربي، الواقعة ضمن مناطق خفض التصعيد في شمال غربي سوريا، المعروفة باسم «بوتين - إردوغان».



ودخل رتلٌ عسكري تركي يضمُّ أكثرَ من 75 آلية، من معبر باب الهوى الحدودي بين سوريا وتركيا.

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وأفاد المرصدُ السوري لحقوق الإنسان، أمس، بأنَّه جرى توزيع التعزيزات الجديدة على النقاط العسكرية المنتشرة في ريف حلب الشرقي. ولفت إلى أنَّ هذه دفعة التعزيزات الثانية للقوات التركية في أقل من 24 ساعة.