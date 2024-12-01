تعزيزات سورية ضخمة إلى حماة .. وهجمات في درعا والسويداء

وكانت التنظيمات المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام قد سيطرت على العديد من المدن والبلدات في ريف حماة الشمالي من بينها حلفايا، مورك، اللطامنة، كفرزيتا، قلعة المضيق، كفرنبودة، صوران، معردبس.
وشنت الطائرات الحربية الروسية غارات عدة على حلب وإدلب، حيث استهدفت غارة حي الراموسة في حلب وأخرى استهدفت منطقة الكريدية بريف الباب شرق حلب أدت لمقتل 3 عناصر من فصائل الجيش الوطني الموالي لتركيا.
كما شهدت مدينة الرستن بريف حمص ومحافظتي السويداء ودرعا، هجمات من مسلحين محليين على قوات الجيش السوري ومقرات أمنية.
ٍسكاي نيوز
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