تعطل شبكات الطاقة في كوبا مجددا

وأضافت الشركة في منشور على "تلغرام"، يوم الاثنين، أنها تحقق في أسباب التعطل وستقدم مزيدا من المعلومات في وقت لاحق.
وكانت شبكات الطاقة قد خرجت عن الخدمة في كوبا بشكل كامل في مارس الماضي.
يذكر أن الوضع في مجال الطاقة في كوبا تأزم منذ بداية عام 2026 في أعقاب العملية العسكرية الأمريكية ضد فنزويلا وتوقف توريدات موارد الطاقة من هناك.
وتشهد الجزيرة انقطاعات الكهرباء لعدة أيام بين حين وآخر على خلفية أزمة الطاقة.
ومن المتوقع أن تبحث الجمعية العامة للأمم المتحدة الوضع في كوبا وتأثير الحصار الاقتصادي الأمريكي عليها يوم 7 يوليو، خلال دورة خاصة تعقد بطلب من هافانا.
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