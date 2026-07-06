الثلاثاء 2026-07-07 12:05 ص

تعطل شبكات الطاقة في كوبا مجددا

ل
أرشيفية
 
الإثنين، 06-07-2026 10:34 م

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة الطاقة الكهربائية الكوبية عن تعطل شبكات الطاقة الوطنية في كوبا بشكل كامل.

وأضافت الشركة في منشور على "تلغرام"، يوم الاثنين، أنها تحقق في أسباب التعطل وستقدم مزيدا من المعلومات في وقت لاحق.

اضافة اعلان


وكانت شبكات الطاقة قد خرجت عن الخدمة في كوبا بشكل كامل في مارس الماضي.

يذكر أن الوضع في مجال الطاقة في كوبا تأزم منذ بداية عام 2026 في أعقاب العملية العسكرية الأمريكية ضد فنزويلا وتوقف توريدات موارد الطاقة من هناك.


وتشهد الجزيرة انقطاعات الكهرباء لعدة أيام بين حين وآخر على خلفية أزمة الطاقة.


ومن المتوقع أن تبحث الجمعية العامة للأمم المتحدة الوضع في كوبا وتأثير الحصار الاقتصادي الأمريكي عليها يوم 7 يوليو، خلال دورة خاصة تعقد بطلب من هافانا.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

إسبانيا تقضي على أحلام رونالدو وتقصي البرتغال من كأس العالم

كأس العالم إسبانيا تقضي على أحلام رونالدو وتقصي البرتغال من كأس العالم

ب

اقتصاد محلي الحكومة ملتزمة بخفض الدين لأقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي

600 طائرة مسيّرة في قبضة السلطات خلال منافسات كأس العالم

عربي ودولي 600 طائرة مسيّرة في قبضة السلطات خلال منافسات كأس العالم

ماكرون يزور الجامع الأموي في دمشق برفقة الشرع

عربي ودولي ماكرون يزور الجامع الأموي في دمشق برفقة الشرع

ل

عربي ودولي مخالفات العمرة تطيح بعشرات شركات السياحة في مصر

مبابي يفتح النار على أماريلا: أنتِ امرأة تستحق الازدراء ولا تليقين بمنصبك

كأس العالم مبابي يفتح النار على أماريلا: أنتِ امرأة تستحق الازدراء ولا تليقين بمنصبك

ب

كأس العالم بيان شديد اللهجة من الاتحاد الفرنسي ضد الهجوم على مبابي

ل

عربي ودولي تعطل شبكات الطاقة في كوبا مجددا



 
 






الأكثر مشاهدة

 