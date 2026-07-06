تعطل شبكات الطاقة في كوبا مجددا

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة الطاقة الكهربائية الكوبية عن تعطل شبكات الطاقة الوطنية في كوبا بشكل كامل.



وأضافت الشركة في منشور على "تلغرام"، يوم الاثنين، أنها تحقق في أسباب التعطل وستقدم مزيدا من المعلومات في وقت لاحق.

اضافة اعلان



وكانت شبكات الطاقة قد خرجت عن الخدمة في كوبا بشكل كامل في مارس الماضي.



يذكر أن الوضع في مجال الطاقة في كوبا تأزم منذ بداية عام 2026 في أعقاب العملية العسكرية الأمريكية ضد فنزويلا وتوقف توريدات موارد الطاقة من هناك.



وتشهد الجزيرة انقطاعات الكهرباء لعدة أيام بين حين وآخر على خلفية أزمة الطاقة.