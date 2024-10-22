تعطيل نظام "جي بي إس" في تل أبيب بعد تسلل مسيّرة من لبنان

من جهتها، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن مسيّرتين اخترقتا الأجواء من لبنان، وأسقطت إحداهما ولا يزال البحث جاريا عن الأخرى.
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