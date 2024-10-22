تعطيل نظام "جي بي إس" في تل أبيب بعد تسلل مسيّرة من لبنان

07:39 م

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الوكيل الإخباري- نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر في جهاز الأمن الداخلي (شاباك) تأكيده تعطيل نظام الملاحة (جي بي إس) في تل أبيب الكبرى لدواع أمنية متعلقة بالمسيّرة التي تسللت من لبنان قبل نحو ساعة، ولم يعثر عليها الجيش الإسرائيلي حتى الآن. اضافة اعلان





من جهتها، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن مسيّرتين اخترقتا الأجواء من لبنان، وأسقطت إحداهما ولا يزال البحث جاريا عن الأخرى.