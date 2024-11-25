تعليق التعليم الحضوري في عدد من المدارس بلبنان غدا

وبحسب بيان من الوزارة، فإن القرار يشمل المؤسسات المذكورة الواقعة في بيروت الإدارية وساحل المتن الشمالي وساحل الشوف وساحل بعبدا، وذلك يوم غد الإثنين.
ومدد وزير التربية والتعليم مفاعيل التعميم الذي ألزم بموجبه المؤسسات التربوية الخاصة التي تعتمد التعليم الحضوري، بأن يتلازم ذلك مع التعليم من بعد، حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وأكد أن هذه التدابير ، هدفها المحافظة على سلامة التلامذة والهيئات التعليمية والأهالي ، في ظل الأوضاع الخطرة الراهنة .
ودعا الأسرة التربوية إلى متابعة بيانات الوزارة لدى حدوث أي تغيير في الأوضاع .
وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات وحشية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء اليوم الأحد.
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