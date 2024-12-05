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تعليق الدراسة بسبب انقطاع الكهرباء في كوبا

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أرشيفية
الخميس، 05-12-2024 10:22 ص

الوكيل الإخباري- عمّ الظلام كوبا مجددا، أمس الأربعاء، بعد خلل أصاب أكبر محطة توليد للكهرباء، ما استدعى تعليق كافة الفصول الدراسية بالمؤسسات التعليمية مؤقتا.

وذكرت وزارة العمل في البلاد أنه "في ظل وضع الكهرباء، تم إلغاء أنشطة العمل والفصول الدراسية في المؤسسات التعليمية مؤقتا".

وأكدت الوزارة أن إلغاء الفصول الدراسية لن يؤثر على رواتب الموظفين.

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وأعلنت وزارة الطاقة والمناجم الكوبية انقطاع الكهرباء عند الساعة 2:08 صباحا (بتوقيت كوبا) نتيجة عطل في محطة الطاقة الحرارية الرئيسية في البلاد والواقعة في مقاطعة ماتانزاس.


كما أكدت أن المختصين يقومون بأعمال الصيانة.

 

RT

 
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