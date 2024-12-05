تعليق الدراسة بسبب انقطاع الكهرباء في كوبا

وذكرت وزارة العمل في البلاد أنه "في ظل وضع الكهرباء، تم إلغاء أنشطة العمل والفصول الدراسية في المؤسسات التعليمية مؤقتا".
وأكدت الوزارة أن إلغاء الفصول الدراسية لن يؤثر على رواتب الموظفين.
وأعلنت وزارة الطاقة والمناجم الكوبية انقطاع الكهرباء عند الساعة 2:08 صباحا (بتوقيت كوبا) نتيجة عطل في محطة الطاقة الحرارية الرئيسية في البلاد والواقعة في مقاطعة ماتانزاس.
كما أكدت أن المختصين يقومون بأعمال الصيانة.
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