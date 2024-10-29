 
الثلاثاء 2024-10-29 09:20 ص
 

تعليق الدراسة وتحذيرات لمناطق في السعودية

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 29-10-2024 08:09 ص

الوكيل الإخباري-   أهاب مركز إدارة الأزمات والكوارث في إمارة مكة بسالكي الطرق السريعة ومرتادي الشواطئ أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه، نظرًا لتأثر محافظات المنطقة بأمطار رعدية، وتساقط البرد، وعواصف ترابية، وارتفاع الأمواج على السواحل ابتداءً من اليوم الثلاثاء وحتى السبت.

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ونوهت إمارة مكة بأنه تم تعليق الدراسة الحضورية بكافة منشآتها في محافظة الطائف، وتحويل التدريب والعمل إلى "عن بُعد".


كما أعلنت جامعة الطائف تحويل الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 عبر منصة البلاك بورد، وذلك في مقرات الجامعة بالطائف والحوية فقط.


وأفاد المركز الوطني للأرصاد السعودي أنه ابتداءً من اليوم وحتى السبت المقبل، ستتأثر معظم مناطق المملكة بحالة مطرية تتراوح شدتها بين المتوسطة والغزيرة، وقد تصل إلى غزيرة جدًا على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بما في ذلك المدن الساحلية التابعة لهما. ونهيب بالجميع أخذ الحيطة والحذر، ومتابعة تقارير المركز، واتباع إرشادات الجهات المعنية.

 
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