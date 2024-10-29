تعليق الدراسة وتحذيرات لمناطق في السعودية

الوكيل الإخباري- أهاب مركز إدارة الأزمات والكوارث في إمارة مكة بسالكي الطرق السريعة ومرتادي الشواطئ أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه، نظرًا لتأثر محافظات المنطقة بأمطار رعدية، وتساقط البرد، وعواصف ترابية، وارتفاع الأمواج على السواحل ابتداءً من اليوم الثلاثاء وحتى السبت.

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ونوهت إمارة مكة بأنه تم تعليق الدراسة الحضورية بكافة منشآتها في محافظة الطائف، وتحويل التدريب والعمل إلى "عن بُعد".



كما أعلنت جامعة الطائف تحويل الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 عبر منصة البلاك بورد، وذلك في مقرات الجامعة بالطائف والحوية فقط.