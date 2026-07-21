تعليق الرحلات الجوية بشكلٍ مؤقّت في مطار أربيل الدولي

09:26 م

الوكيل الإخباري- أعلن مدير مطار أربيل الدولي، أحمد هوشيار، تعليق الحركة الجوية في المطار بشكل مؤقت، عقب موجة هجمات بطائرات مسيرة استهدفت المدينة. اضافة اعلان





وأوضح هوشيار، أن إغلاق الأجواء وتعليق رحلات المغادرة والوصول جاء كإجراء احترازي مؤقت، حفاظًا على سلامة المسافرين والطواقم العاملة.



وأكد أن حركة الطيران ستستأنف بشكل طبيعي فور استقرار الأوضاع الأمنية.





