تعليق الرحلات الجوية بشكلٍ مؤقّت في مطار أربيل الدولي

وأوضح هوشيار، أن إغلاق الأجواء وتعليق رحلات المغادرة والوصول جاء كإجراء احترازي مؤقت، حفاظًا على سلامة المسافرين والطواقم العاملة.
وأكد أن حركة الطيران ستستأنف بشكل طبيعي فور استقرار الأوضاع الأمنية.
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