تعليق الرحلات في مطار بطهران حتى إشعار آخر

وأوردت الوكالة "أعلنت هيئة الطيران المدني تعليق كل الرحلات الجوية إلى المطار حتى إشعار آخر".
وأعيد فتح هذا المطار في نيسان بعد أسابيع من الإغلاق بسبب الحرب التي اندلعت نتيجة الضربات الإسرائيلية الأميركية على إيران في 28 شباط.
وكانت إيران أطلقت، مساء الأحد، صواريخ باتجاه إسرائيل، في أول هجوم منذ وقف إطلاق النار.
وقال الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، إنه رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، وأن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض هذا التهديد.
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق عقب إطلاق الصواريخ من إيران.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان لاحق، إنه سيضرب إيران بمجرد تلقي "الضوء الأخضر"، مضيفا أن رئيس الأركان يقيم حاليا الوضع.
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