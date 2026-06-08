الإثنين 2026-06-08 03:16 ص

تعليق الرحلات في مطار بطهران حتى إشعار آخر

تعليق الرحلات في مطار بطهران حتى إشعار آخر
تعليق الرحلات في مطار بطهران حتى إشعار آخر
 
الإثنين، 08-06-2026 03:11 ص
الوكيل الإخباري-  عُلّقت الرحلات الجوية في مطار الإمام الخميني الدولي، أحد المطارين الرئيسيين في العاصمة الإيرانية، بعد شنّ إيران هجوما صاروخيا على إسرائيل لأول مرة منذ وقف إطلاق النار المُعلن في 8 نيسان، كما أفادت وكالة أنباء "مهر" مساء الأحد.اضافة اعلان


وأوردت الوكالة "أعلنت هيئة الطيران المدني تعليق كل الرحلات الجوية إلى المطار حتى إشعار آخر".

وأعيد فتح هذا المطار في نيسان بعد أسابيع من الإغلاق بسبب الحرب التي اندلعت نتيجة الضربات الإسرائيلية الأميركية على إيران في 28 شباط.

وكانت إيران أطلقت، مساء الأحد، صواريخ باتجاه إسرائيل، في أول هجوم منذ وقف إطلاق النار.

وقال الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، إنه رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، وأن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض هذا التهديد.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق عقب إطلاق الصواريخ من إيران.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان لاحق، إنه سيضرب إيران بمجرد تلقي "الضوء الأخضر"، مضيفا أن رئيس الأركان يقيم حاليا الوضع.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعليق الرحلات في مطار بطهران حتى إشعار آخر

عربي ودولي تعليق الرحلات في مطار بطهران حتى إشعار آخر

تعبيرية

طب وصحة سبب غير متوقع لأحد أكثر أنواع السرطان انتشارا

النفط يصعد بأكثر من دولارين للبرميل

أسواق ومال النفط عالميا يصعد بأكثر من دولارين للبرميل

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: أنا من يتخذ جميع القرارات ونتنياهو لا يتخذ القرارات

أفاعٍ سامة تهدد معسكر أحد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026

ترند أفاعٍ سامة تهدد معسكر أحد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026

تشييع جثمان الشرطي أنس إبراهيم أحمد الخوالدة

أخبار محلية الأمن ينعى الشرطي أنس الخوالدة

البقاء لله

الوفيات وفيات الاثنين 8-6-2026

القنوات الناقلة للقاء النشامى أمام كولومبيا والتشكيلة الرسمية للنشامى

أخبار محلية القنوات الناقلة للقاء النشامى أمام كولومبيا والتشكيلة الرسمية للنشامى



 
 






الأكثر مشاهدة

 