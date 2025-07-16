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تعليق الملاحة في مطار بن غوريون بعد إطلاق صاروخ من اليمن

موقع سقوط صاروخ من اليمن قرب مطار بن غوريون في مايو الماضي
موقع سقوط صاروخ من اليمن قرب مطار بن غوريون في مايو الماضي
 
الأربعاء، 16-07-2025 11:13 م
الوكيل الإخباري-   أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الأربعاء، بتعليق مؤقت لحركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون الدولي، عقب إطلاق صاروخ من الأراضي اليمنية، تعاملت معه منظومات الدفاع الجوي التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان


وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن سلطات المطار أوقفت عمليات الهبوط والإقلاع مؤقتاً، بالتزامن مع انطلاق صفارات الإنذار في منطقة البحر الميت، بحسب ما أفادت به الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وفي وقت لاحق، أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن مسؤوليتها عن تنفيذ "عملية نوعية" ضد مطار اللد (بن غوريون)، حيث صرّح المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، بأن القوة الصاروخية للجماعة نفذت ثلاث عمليات بواسطة طائرات مسيّرة استهدفت مطار اللد، ومنطقة النقب، وميناء أم الرشراش (إيلات).

وكانت الجماعة قد أعلنت في مرات سابقة تنفيذ هجمات صاروخية على أهداف إسرائيلية، أبرزها مطار بن غوريون، وهددت الشهر الماضي بتصعيد عملياتها في العمق الإسرائيلي، وذلك رداً على الغارات الجوية الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اليمنية، خصوصاً ميناء الحديدة.

وتشن جماعة الحوثي، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، عشرات الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة باتجاه أهداف إسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف سفن مرتبطة بتل أبيب في البحر الأحمر، في إطار ما وصفته بفرض "حظر جوي على مطار بن غوريون" و"حظر بحري" على ميناءي إيلات وحيفا.

الجزيرة
 
 
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