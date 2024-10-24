تعهدات في مؤتمر باريس بتقديم مليار دولار للبنان

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الوكيل الإخباري- أتاح المؤتمر الدولي حول لبنان في باريس جمع أكثر من 800 مليون دولار من المساعدة الإنسانية و200 مليون دولار لمساعدة الجيش، وفق ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الخميس. اضافة اعلان





وقال بارو: "تجاوبنا مع النداء الذي وجهته الأمم المتحدة عبر إعلان مساهمات حيوية (بقيمة) 800 مليون دولار، تضاف إليها مساهمات عينية كبيرة"، مؤكدا أن المجتمع الدولي كان "على قدر الرهان".