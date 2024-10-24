تعهدات في مؤتمر باريس بتقديم مليار دولار للبنان

وقال بارو: "تجاوبنا مع النداء الذي وجهته الأمم المتحدة عبر إعلان مساهمات حيوية (بقيمة) 800 مليون دولار، تضاف إليها مساهمات عينية كبيرة"، مؤكدا أن المجتمع الدولي كان "على قدر الرهان".
-
أخبار متعلقة
-
الجامعة العربية تطالب بالوقف الفورى للعدوان الإسرائيلي على غزة
-
"حزب الله" يعلن تدمير دبابة ميركافا وقتل وجرح طاقمها
-
غوتيريش يؤكد الحاجة لإحلال السلام فى غزة ولبنان والسودان
-
7 شهداء في غارة اسرائيلية على البقاع اللبناني
-
لبنان ... خطّة اسرائيلية لتجريف القرى الأمامية!
-
بلينكن: اجتماع بين المفاوضين بشأن هدنة في غزة في الأيام المقبلة
-
سبب تأجيل الهجوم الإسرائيلي على إيران
-
ما قنابل "سبايس" الدقيقة التي تستخدمها إسرائيل لقصف الضاحية؟ - فيديو