تعيين أسامة الرفاعي مفتيا جديدا لسوريا

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الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، الجمعة، تعيين الشيخ أسامة الرفاعي مفتيا عاما للبلاد. اضافة اعلان





جاء ذلك في كلمة خلال مؤتمر تشكيل مجلس الإفتاء الأعلى وتعيين مفتي الجمهورية العربية السورية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد "سانا".



وقال الشرع: "اليوم نسعى جميعا لإعادة بناء سوريا بكوادرها وعلمائها وأبنائها".



وأضاف: "لا يخفى على أحد مسؤولية الفتوى وأمانتها ودورها في بناء الدولة الجديدة، وخاصة بعدما تعرض جناب الفتوى للتعدي من غير أهله، وتصدى له من ليس بكفء".



وتابع: "كان لزاما علينا أن نعيد لسوريا ما هدمه النظام الساقط في كل المجالات، ومن أهمها إعادة منصب المفتي العام للجمهورية العربية السورية".



وأردف: "يتولى هذا المنصب اليوم رجل من خيرة علماء الشام ألا وهو الشيخ الفاضل أسامة بن عبد الكريم الرفاعي حفظه الله".