تعيين البرازيلي قومز قائداً لقوة البعثة الأممية لتحقيق الاستقرار في الكونغو

وبحسب بيان الأمم المتحدة، يتمتع اللواء قومز بخبرة واسعة تمتد لـ 35 عاماً في مجال الاستجابة للأزمات، إدارة الصراعات، وحفظ السلام. كما يمتلك خبرة ميدانية واستراتيجية، إلى جانب خبرته الدبلوماسية الواسعة.
بترا
-
أخبار متعلقة
-
بسكين وزجاجتي مولوتوف .. اعتقال مسلح أراد قتل وزراء ترامب
-
وزارة إيلون ماسك تعلن توفير مليار دولار كل يوم
-
خطوة نووية جديدة من زعيم كوريا الشمالية
-
تحطم مقاتلة "إف-35" أمريكية في ألاسكا ونجاة طيارها
-
أين اختفى ضباط الأسد؟
-
لبنان.. 24 جريحا بقصف إسرائيلي على منطقة النبطية
-
محادثات روسية سورية "بناءة" ودمشق تدعو لمعالجة أخطاء الماضي
-
بريطانيا تعلن حزمة مساعدات لغزة بـ17 مليون جنيه إسترليني