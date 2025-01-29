 
الأربعاء 2025-01-29 10:15 ص
 

تعيين البرازيلي قومز قائداً لقوة البعثة الأممية لتحقيق الاستقرار في الكونغو

جانب من الأحداث الجارية في الكونغو
جانب من الأحداث الجارية في الكونغو
الأربعاء، 29-01-2025 08:48 ص
الوكيل الإخباري-  أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء عن تعيين اللواء أوليسيس دي ميسكيتا قومز من البرازيل قائداً لقوة بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)، خلفاً للسنغالي خار ضيوف.اضافة اعلان


وبحسب بيان الأمم المتحدة، يتمتع اللواء قومز بخبرة واسعة تمتد لـ 35 عاماً في مجال الاستجابة للأزمات، إدارة الصراعات، وحفظ السلام. كما يمتلك خبرة ميدانية واستراتيجية، إلى جانب خبرته الدبلوماسية الواسعة.

بترا
 
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