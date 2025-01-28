 
الثلاثاء 2025-01-28 12:40 م
 

تعيين الملياردير سكوت بيسينت وزيراً للخزانة الأميركية

سكوت بيسينت وزيراً للخزانة في إدارة الرئيس دونالد ترامب
سكوت بيسينت وزيراً للخزانة في إدارة الرئيس دونالد ترامب
الثلاثاء، 28-01-2025 12:03 م
الوكيل الإخباري-   أكد مجلس الشيوخ الأميركي تعيين سكوت بيسينت وزيراً للخزانة في إدارة الرئيس دونالد ترامب، مما يمنح الملياردير دوراً محورياً في تشكيل طموحات الإدارة الجديدة بشأن تخفيضات الضرائب، والإنفاق، وإدارة العلاقات الاقتصادية مع الحلفاء والخصوم على حد سواء.اضافة اعلان


وحصل بيسينت، الملياردير والمخضرم في وول ستريت والذي وُلد ونشأ في كارولاينا الجنوبية، على دعم الحزبين خلال جلسة التصويت لتثبيته في الكونغرس، حيث صوّت 68 من أعضاء المجلس لصالحه مقابل 29، ما يجعله في الواجهة لتطبيق أجندة دونالد ترامب الاقتصادية.

ودافع بيسينت عن مقترحات الرئيس الجمهوري لخفض الضرائب وفرض الرسوم الجمركية، بينما دعا إلى بذل جهود لتأمين سلاسل الإمداد والمحافظة على وضع الدولار على المستوى العالمي.

وكوزير للخزانة، سيلعب بيسينت دوراً أساسياً في صياغة سياسات الإدارة الضريبية وميزانيتها.

سكاي نيوز
 
gnews

أحدث الأخبار

ت

أخبار محلية الأردن يشارك في معرض قطر الزراعي الدولي شباط المقبل

سكوت بيسينت وزيراً للخزانة في إدارة الرئيس دونالد ترامب

عربي ودولي تعيين الملياردير سكوت بيسينت وزيراً للخزانة الأميركية

ر

فن ومشاهير كندة حنا: سقوط الأسد دمّر حياتي وأجبرني على مغادرة سوريا-فيديو

نتنياهو لم يتلق دعوة رسمية حتى الآن

عربي ودولي البيت الأبيض يستعد لاستقبال نتنياهو في أول لقاء مع ترامب بعد التنصيب

ت

طب وصحة تحذير: شرب الشاي المعاد تسخينه قد يؤذي صحتك! اكتشف السبب

ا

أخبار محلية عجلون.. مطالب بإنجاز مشروع مدرسة عين جنا الأساسية المختلطة

ا

طب وصحة 6 مشروبات طبيعية لزيادة الوزن بطريقة صحية

ل

طب وصحة لعشاق القهوة.. احذروا هذه الطريقة في تحضيرها قد تضر بصحة قلبكم



 




الأكثر مشاهدة