تعيين الملياردير سكوت بيسينت وزيراً للخزانة الأميركية

وحصل بيسينت، الملياردير والمخضرم في وول ستريت والذي وُلد ونشأ في كارولاينا الجنوبية، على دعم الحزبين خلال جلسة التصويت لتثبيته في الكونغرس، حيث صوّت 68 من أعضاء المجلس لصالحه مقابل 29، ما يجعله في الواجهة لتطبيق أجندة دونالد ترامب الاقتصادية.
ودافع بيسينت عن مقترحات الرئيس الجمهوري لخفض الضرائب وفرض الرسوم الجمركية، بينما دعا إلى بذل جهود لتأمين سلاسل الإمداد والمحافظة على وضع الدولار على المستوى العالمي.
وكوزير للخزانة، سيلعب بيسينت دوراً أساسياً في صياغة سياسات الإدارة الضريبية وميزانيتها.
سكاي نيوز
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