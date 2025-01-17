تعيين الهولندية كاغ منسقة خاصة لعملية السلام بالشرق الأوسط

الوكيل الإخباري- أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة عن تعيين الهولندية سيغريد كاغ منسقة خاصة لعملية السلام في الشرق الأوسط وممثلة شخصية للأمين العام لدى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية (يونسكو) بالوكالة خلفا للنرويجي تور وينسلاند.

وقال غوتيريش في بيان صحفي، إن مهمة كاغ الجديدة ستتزامن مع ولايتها الحالية كمنسقة أولى للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، وفقًا لقرار مجلس الأمن 2720 (2023).

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وتتمتع، كاغ، حسب البيان، بخبرة واسعة في الشؤون السياسية والإنسانية والتنموية، فضلاً عن الدبلوماسية. ومؤخراً، شغلت منصب أول نائبة لرئيس الوزراء وأول وزيرة مالية في الحكومة الهولندية وقبل ذلك، شغلت منصب وزيرة التجارة والتعاون الإنمائي ووزيرة الخارجية.