تعيين الهولندية كاغ منسقة خاصة لعملية السلام بالشرق الأوسط

وقال غوتيريش في بيان صحفي، إن مهمة كاغ الجديدة ستتزامن مع ولايتها الحالية كمنسقة أولى للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، وفقًا لقرار مجلس الأمن 2720 (2023).
وتتمتع، كاغ، حسب البيان، بخبرة واسعة في الشؤون السياسية والإنسانية والتنموية، فضلاً عن الدبلوماسية. ومؤخراً، شغلت منصب أول نائبة لرئيس الوزراء وأول وزيرة مالية في الحكومة الهولندية وقبل ذلك، شغلت منصب وزيرة التجارة والتعاون الإنمائي ووزيرة الخارجية.
وشغلت كاغ مجموعة واسعة من المناصب العليا في منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما منسقة الأمم المتحدة الخاصة للبنان (2015-2017) ومنسقة خاصة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المشتركة وبعثة الأمم المتحدة في سوريا (2013-2015).
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