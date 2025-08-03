تعيين قائد جديد للقوات الجوية الأوكرانية

وأناتولي كريفونوجكو من مواليد 23 يوليو 1965، وكان يشغل منصب قائد القوات الجوية الأوكرانية بالإنابة منذ 30 أغسطس 2024.
وسبق لزيلينسكي وأعفى الفريق أول نيكولاي أوليشوك من هذا المنصب في أغسطس الماضي، والذي تتهمه لجنة التحقيق الروسية بالإرهاب وتم وضعه على قائمة المطلوبين لدى روسيا.
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