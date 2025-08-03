الإثنين 2025-08-04 02:43 م
 

تعيين قائد جديد للقوات الجوية الأوكرانية

ب
أرشيفية
 
الأحد، 03-08-2025 09:16 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وكالة "آر بي سي-أوكرانيا" أن فلاديمير زيلينسكي عيّن الفريق أناتولي كريفونوجكو قائدا جديدا للقوات الجوية الأوكرانية.

وأناتولي كريفونوجكو من مواليد 23 يوليو 1965، وكان يشغل منصب قائد القوات الجوية الأوكرانية بالإنابة منذ 30 أغسطس 2024.

وسبق لزيلينسكي وأعفى الفريق أول نيكولاي أوليشوك من هذا المنصب في أغسطس الماضي، والذي تتهمه لجنة التحقيق الروسية بالإرهاب وتم وضعه على قائمة المطلوبين لدى روسيا.

اضافة اعلان

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الكرك

أخبار محلية دورة تدريبية حول كفاءة استخدام المياه لمزارعي الكرك

مستشفى

أخبار محلية إجراء عملية جراحية معقدة الأولى من نوعها لطفل بمستشفى الملك المؤسس

بربربر

فيديو منوع تالا صفوان ترد بحزن بعد هجوم صديقتها نانا وتكشف صدمتها من الخيانة

قل

فيديو منوع امرأة تسرق تاجًا ذهبياً بقيمة 250 ألف ليرة تركية لتجنب إحباط صديقها

قفل

فيديو منوع لعبة تركيب الأشكال ثلاثية الأبعاد من تصميم الفنان الرقمي جيسي ريتشاردز

يبر

فيديو منوع شاب يوثق ردة فعل أخيه المصاب بفوبيا المرتفعات على التلفريك

ل

المرأة والجمال كيف تختارين شكل الأظافر المناسب حسب شكل يديك؟

رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي

أخبار محلية العيسوي يلتقي وفد الشبكة العربية للإبداع والابتكار



 
 





الأكثر مشاهدة