تعيين قائد جديد للقوات الجوية الأوكرانية

الوكيل الإخباري- أعلنت وكالة "آر بي سي-أوكرانيا" أن فلاديمير زيلينسكي عيّن الفريق أناتولي كريفونوجكو قائدا جديدا للقوات الجوية الأوكرانية.



وأناتولي كريفونوجكو من مواليد 23 يوليو 1965، وكان يشغل منصب قائد القوات الجوية الأوكرانية بالإنابة منذ 30 أغسطس 2024.



وسبق لزيلينسكي وأعفى الفريق أول نيكولاي أوليشوك من هذا المنصب في أغسطس الماضي، والذي تتهمه لجنة التحقيق الروسية بالإرهاب وتم وضعه على قائمة المطلوبين لدى روسيا.

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