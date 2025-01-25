تعيين مبعوثة أممية جديدة إلى ليبيا

وتخلف تيتيه السنغالي عبد الله باتيلي الذي شغل المنصب الأممي الأرفع في ليبيا حتى مايو 2024.
وأعرب غوتيريش عن امتنانه لقيادة باتيلي وأيضا لنائبة الممثل الخاص في ليبيا ستيفاني خوري التي قادت البعثة خلال الفترة الانتقالية.
وحسب بيان للأمم المتحدة، فقد شغلت تيتيه العديد من المناصب الرفيعة، منها الممثلة الخاصة للأمين العام إلى الاتحاد الإفريقي ورئيسة مكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد، والمديرة العامة لمكتب المنظمة في نيروبي.
وقبل انضمامها إلى الأمم المتحدة، كانت تيتيه عضوا رفيعة المستوى في مجلس الوزراء في حكومة غانا إذ كانت وزيرة للخارجية بين عامي 2013 و2017، وعضوا في مجلس الأمن الوطني ومجلس القوات المسلحة.
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