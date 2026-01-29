تغييرات جديدة في سياسات الأمن النووي الأميركية

وجاء في التقرير للمحطة NPR: "أعادت إدارة ترامب النظر في عدد من التوجيهات المتعلقة بالأمن النووي وشاركتها مع الشركات التي يتعين عليها تنظيم أنشطتها، دون نشر القواعد الجديدة لعامة الجمهور".
ويُذكر أن التغييرات أُدخلت بهدف تسريع تطوير مفاعلات نووية من الجيل الجديد.
وتشير المحطة الإذاعية إلى أن التوجيهات قلصت مئات الصفحات من متطلبات أمان المفاعلات.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير سابق أن الرئيس دونالد ترامب يؤيد نزع الأسلحة النووية لكنه يعتبر أن اختباراتها أمر ضروري لضمان الأمن الأمريكي.
-
أخبار متعلقة
-
الاتحاد الأوروبي يدرس إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب
-
وسط ترقّب "ضربة إيران".. ترامب يغدق الهدايا على الصين
-
من كاراكاس إلى طهران.. CNN: ترامب يدرك أن الوضع أكثر تعقيدا
-
"يدنا على الزناد".. إيران ترد على تهديدات ترامب
-
قنبلة إعصارية تهدد نيويورك - تحذير
-
ترامب يدرس قصف إيران لدعم احتجاجات جديدة
-
سي إن إن: ترامب يدرس شن هجوم على إيران بعد فشل محادثات بشأن برنامجها النووي
-
محادثات صينية بريطانية تتناول العلاقات التجارية والأمن القومي