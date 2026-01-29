الخميس 2026-01-29 11:39 ص

تغييرات جديدة في سياسات الأمن النووي الأميركية
الخميس، 29-01-2026 09:10 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت الإذاعة العامة الأمريكية بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب أعادت النظر في سلسلة من التوجيهات بمجال الأمن النووي وأبلغتها للشركات المعنية.اضافة اعلان


وجاء في التقرير للمحطة NPR: "أعادت إدارة ترامب النظر في عدد من التوجيهات المتعلقة بالأمن النووي وشاركتها مع الشركات التي يتعين عليها تنظيم أنشطتها، دون نشر القواعد الجديدة لعامة الجمهور".

ويُذكر أن التغييرات أُدخلت بهدف تسريع تطوير مفاعلات نووية من الجيل الجديد.

وتشير المحطة الإذاعية إلى أن التوجيهات قلصت مئات الصفحات من متطلبات أمان المفاعلات.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير سابق أن الرئيس دونالد ترامب يؤيد نزع الأسلحة النووية لكنه يعتبر أن اختباراتها أمر ضروري لضمان الأمن الأمريكي.
 
 


