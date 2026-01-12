تغيير مسار موكب ترامب في فلوريدا بسبب "جسم مشبوه"

وتم اكتشاف الجسم، الذي لم يقم البيت الأبيض بوصفه، خلال عمليات التمشيط الأمني التي سبقت وصول ترامب إلى مطار بالم بيتش الدولي.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، في بيان يوم أمس الأحد: "استدعى الأمر إجراء المزيد من التحقيقات، وتم تعديل مسار الموكب الرئاسي وفقا لذلك".
وقال الرئيس، عندما سأله الصحفيون عن الطرد: "لا أعرف شيئا عنه".
وغادر ترامب ناديه "مار إيه لاجو" في بالم بيتش بفلوريدا حوالي الساعة 6:20 مساءً في رحلة استغرقت نحو 10 دقائق بالسيارة إلى المطار، لكنه سلك مسارا دائريا حول المدينة للوصول إلى هناك.
وخلال الرحلة، قام ضباط شرطة على دراجات نارية بإنشاء حصار متحرك للموكب، وكادوا في لحظة ما أن يصطدموا بالشاحنات الصغيرة التي كانت ترافق ترامب.
وكانت الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" متوقفة في الجانب المقابل من المطار عن موقعها المعتاد، وكانت الأضواء خارج الطائرة مطفأة.
وقال أنتوني جوجليلمي، المتحدث باسم الخدمة السرية الأمريكية، إن سلوك المسار الثانوي تم اتخاذه كإجراء احترازي فقط وأن "هذا هو البروتوكول النمطي".
