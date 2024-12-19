تفاؤل أمريكي بشأن مفاوضات غزة ومصادر تتحدث عن عقبات

وأكد سوليفان خلال لقاء مع شبكة "إم اس إن بي سي" الأمريكية أن المفاوضات بشأن غزة اقتربت من هدفها، وأنه مع ضغط الوسطاء والتزام إسرائيل وحركة حماس يمكن تحقيق ذلك.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي إن العقبات التي تحول دون التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة تتعلق بالتفاصيل، وتحديد أسماء الرهائن والسجناء الذين سيطلق سراحهم، وتوزيع القوات الإسرائيلية في القطاع خلال وقف إطلاق النار.
وأضاف سوليفان أنه يمكن تجاوز تلك العقبات إذا كانت حركة حماس على استعداد للموافقة على إبرام هذه الصفقة.
من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الأربعاء إنه ما زال متفائلا بإمكان التوصل خلال الأيام المتبقية من ولاية الرئيس جو بايدن إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، رافضا الإدلاء بأي تكهنات بشأن احتمال نجاح جهود التفاوض بعدما فشلت واشنطن على مدى 14 شهرا الماضية في ذلك.
وقال بلينكن الذي سيغادر منصبه عند انتهاء ولاية بايدن في 20 يناير/كانون الثاني المقبل "أنا متفائل. عليك أن تكون كذلك. سنستغل كل دقيقة من كل يوم من كل أسبوع متبق أمامنا لمحاولة إنجاز هذا الأمر".
ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن دبلوماسيين مطلعين قولهم إن صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس ليست وشيكة.
وأكدوا أن هناك العديد من العقبات لا تزال تعيق مفاوضات وقف إطلاق النار.
في غضون ذلك، نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن مصدر دبلوماسي مطلع قوله، إن شروط اتفاق تبادل الأسرى في غزة تتطابق بشكل عام مع الاقتراح الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق من هذا العام.
وأضاف المصدر أن ما تغير هو أن القوات الإسرائيلية من المرجح أن تبقى في غزة مؤقتا في كل من محور فيلادلفيا وممر نتساريم.
الجزيرة
-
أخبار متعلقة
-
بوتين يلخص نتائج العام ويجيب عن أسئلة الروس
-
"الحوثيون": عازمون على تصعيد هجماتنا ضد إسرائيل
-
ضربة اليمن .. إسرائيل تكشف كواليس تنفيذ "الخطة"
-
مقتل 13 شخصا في اصطدام قارب للبحرية الهندية بعبارة ركاب - فيديو
-
بلينكن: لن نسمح بأن تكون سوريا "أرضا خصبة للإرهاب"
-
العثور على عناصر معدنية سامة في غبار بركان شيفليوتش
-
"روستيخ" تطور سترة نجاة للطيارين
-
"الفاو" تعلق مهام بعثاتها الميدانية في سوريا