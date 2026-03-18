تفاصيل إعلان تشييع علي لاريجاني بعد تأكيد مقتله

وفي وقت سابق، أكدت مصادر إيرانية مقتل لاريجاني مع نجله مرتضى، وأحد مساعديه وعدد من مرافقيه، حيث نفذت الطائرات الحربية التابعة للولايات المتحدة وإسرائيل الضربة عند نحو الساعة الثالثة فجر أمس الثلاثاء، ضمن سلسلة غارات شنتها إسرائيل على العاصمة ومناطق إيرانية أخرى.
ويُعد لاريجاني أحد أبرز رجال النظام الإيراني في عهد المرشد السابق علي خامنئي، حيث اضطلع بمسؤوليات واسعة شملت ملفات حساسة، من بينها المفاوضات النووية مع الغرب، وإدارة علاقات طهران في المنطقة، وإخماد الاضطرابات الداخلية.
ورغم التزامه الثابت حيال سيطرة خامنئي المطلقة، فقد دعا إلى نهج أكثر حذرًا مقارنة بشخصيات أخرى من التيار المتشدد، وكان يميل أحيانًا إلى تحقيق أهداف إيران عبر الدبلوماسية، وإلى التعامل مع المعارضة الداخلية بكلمات مهدئة.
يُذكر أنه بعد بدء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية في 28 فبراير، كان لاريجاني من أوائل الشخصيات الإيرانية الكبيرة التي علّقت على التطورات، حيث اتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بالسعي إلى تفكيك إيران ونهبها.
أخبار متعلقة
-
الكويت تعلن إسقاط 7 طائرات مسيرة
-
"نعرف عنك كل شيء".. تفاصيل مكالمات الموساد لقادة إيران
-
منشور غامض لترامب يشعل التكهنات حول نواياه
-
إسرائيل تشن غارة جوية على وسط بيروت
-
إيران تكشف سبب شن غارات على مدن الخليج
-
العراق يبدأ بضخ النفط الى ميناء جيهان التركي صباح اليوم
-
السعودية تسقط مسيّرة قرب حي السفارات بالرياض
-
مجلس الأمن يناقش اليوم الملفين السياسي والإنساني في سوريا