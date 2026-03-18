الأربعاء 2026-03-18 02:22 م

تفاصيل إعلان تشييع علي لاريجاني بعد تأكيد مقتله

تفاصيل إعلان تشييع علي لاريجاني بعد تأكيد مقتله
تفاصيل إعلان تشييع علي لاريجاني بعد تأكيد مقتله
 
الأربعاء، 18-03-2026 09:11 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وكالة "فارس" أنه سيتم تشييع علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، بعد ظهر الأربعاء في طهران، بعد تأكد مقتله ونجله بضربة إسرائيلية استهدفت منزل ابنته في منطقة برديس.اضافة اعلان


وفي وقت سابق، أكدت مصادر إيرانية مقتل لاريجاني مع نجله مرتضى، وأحد مساعديه وعدد من مرافقيه، حيث نفذت الطائرات الحربية التابعة للولايات المتحدة وإسرائيل الضربة عند نحو الساعة الثالثة فجر أمس الثلاثاء، ضمن سلسلة غارات شنتها إسرائيل على العاصمة ومناطق إيرانية أخرى.

ويُعد لاريجاني أحد أبرز رجال النظام الإيراني في عهد المرشد السابق علي خامنئي، حيث اضطلع بمسؤوليات واسعة شملت ملفات حساسة، من بينها المفاوضات النووية مع الغرب، وإدارة علاقات طهران في المنطقة، وإخماد الاضطرابات الداخلية.

ورغم التزامه الثابت حيال سيطرة خامنئي المطلقة، فقد دعا إلى نهج أكثر حذرًا مقارنة بشخصيات أخرى من التيار المتشدد، وكان يميل أحيانًا إلى تحقيق أهداف إيران عبر الدبلوماسية، وإلى التعامل مع المعارضة الداخلية بكلمات مهدئة.

يُذكر أنه بعد بدء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية في 28 فبراير، كان لاريجاني من أوائل الشخصيات الإيرانية الكبيرة التي علّقت على التطورات، حيث اتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بالسعي إلى تفكيك إيران ونهبها.

انخفاض كبير ومفاجئ على أسعار الذهب في الأردن

انخفاض كبير ومفاجئ على أسعار الذهب في الأردن

عطية: الملك يقوم بدور محوري في المنطقة والإصلاح نهج ثابت

عطية: الملك يقوم بدور محوري في المنطقة والإصلاح نهج ثابت

يلعب الحذاء دورًا مهمًا في تنسيق إطلالة عيد الفطر، إذ يمكن أن يضيف لمسة أنيقة ويمنح المظهر طابعًا ينسجم مع أجواء الاحتفال، لذلك يُعد اختيار التصميم المناسب خطوة أساسية لإكمال اللوك بشكل متناسق. أحذية

أحذية الكعب العالي لإطلالة أنيقة في عيد الفطر

الخارجية النيابية تعزي كينيا وإثيوبيا بضحايا الكوارث الطبيعية وتؤكد تضامنها الكامل

الخارجية النيابية تعزي كينيا وإثيوبيا بضحايا الكوارث الطبيعية وتؤكد تضامنها الكامل

صندوق المعونة الوطنية يبدأ صرف مستحقات المنتفعين قبل عيد الفطر

صندوق المعونة الوطنية يبدأ صرف مستحقات المنتفعين قبل عيد الفطر

‏هل كان مشهد تيم حسن ورائد مشرف عن "باب الحارة" ارتجاليًا؟

‏هل كان مشهد تيم حسن ورائد مشرف عن "باب الحارة" ارتجاليًا؟

يبلغ حجمه حوالي 1.6 ضعف حجم الأرض.. اكتشاف كوكب جديد "سائل"

يبلغ حجمه حوالي 1.6 ضعف حجم الأرض.. اكتشاف كوكب جديد "سائل"

التوت الأزرق البري.. جرعة يومية تحمي القلب وتحسّن الهضم

التوت الأزرق البري.. جرعة يومية تحمي القلب وتحسّن الهضم



 






