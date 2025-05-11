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تفاصيل استعادة رفات الجندي الإسرائيلي من الأراضي السورية

الرقيب أول تسفي فيلدمان
الرقيب أول تسفي فيلدمان
 
الأحد، 11-05-2025 10:50 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن استعادة رفات الرقيب أول تسفي فيلدمان، الذي سقط في معركة السلطان يعقوب في يونيو/حزيران 1982، خلال حرب لبنان الأولى.اضافة اعلان


وجاء في بيان مكتب نتنياهو: "في عملية خاصة نفذها الموساد والجيش الإسرائيلي، أعدنا إلى الوطن جثمان مقاتل المدرعات المرحوم، الجندي تسفي فيلدمان، الذي سقط في معركة السلطان يعقوب في يونيو 1982 خلال حرب لبنان الأولى".

وقد وصل نتنياهو بنفسه إلى بيت عائلة الجندي في تل أبيب من أجل إبلاغ ذويه بهذا الأمر.

وكتبت وسائل إعلام عبرية: "بعد 43 عامًا من سقوطه في معركة السلطان يعقوب: تم العثور على جثة تسفي فيلدمان في عملية خاصة".

وقال وزير الدفاع يسرائيل كاتس: "بعد 43 عامًا من الانتظار، والأمل، والجهود المتواصلة – عاد جثمان الرقيب أول تسفي فيلدمان، مقاتل الجيش الإسرائيلي الذي فُقد منذ معركة السلطان يعقوب، إلى الوطن، في ختام عملية معقدة ومشتركة نفذها رجال الموساد وجنود الجيش الإسرائيلي".

وأضاف: "في هذه الساعة العصيبة، قلبي مع عائلة فيلدمان، التي عانت لعقود من الألم، وحالة عدم اليقين، والاشتياق. جميعنا ننحني اليوم احترامًا معهم".

وأردف: "كما أعدنا زكريا باومل (رحمه الله)، واليوم أيضًا تسفي فيلدمان، نواصل العمل بكل وسيلة ممكنة لإعادة الرقيب أول يهودا كاتس، والوفاء بواجبنا تجاهه وتجاه عائلته".

واختتم كاتس بيانه: "دولة إسرائيل لن تهدأ ولن تستكين حتى يعود جميع أبنائها وبناتها إلى الديار. إعادة كل المفقودين والأسرى إلى أرضنا، أحياءً كانوا أم أمواتًا، ليست فقط التزامًا عميقًا – بل هي أيضًا واجبنا الأخلاقي والوطني".

روسيا اليوم
 
gnews

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