تفاصيل الأيام الأخيرة من حكم بشار الأسد

الوكيل الإخباري- مع اقتراب المتمردين من دمشق، وجد الرئيس السوري بشار الأسد نفسه أكثر عزلة.

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ومع مواجهة انهيار حكمه، سافر الأسد في الأيام الأخيرة إلى موسكو، ثم عاد إلى العاصمة للقاء وزير الخارجية الإيراني، بحثًا عن مساعدة من داعميه العسكريين التقليديين، كما توجه بنداء إلى القادة العرب الذين أعادوا العلاقات معه بعد سنوات من مقاطعته.



لكنه خرج خالي الوفاض، وفقًا لمسؤولين أمنيين سوريين ومسؤولين عرب مطلعين على المناقشات.



شنت روسيا غارات جوية، لكن بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في السنوات الماضية، وأبلغت إيران الدبلوماسيين العرب بهدوء أن إرسال قوات جديدة إلى سوريا سيكون صعبًا، بحسب المسؤولين.



وأرسل الأسد وزير خارجيته إلى بغداد يوم الجمعة في محاولة أخيرة لتجنيد المزيد من الدعم، لكنه قوبل برفض مهذب من الحكومة العراقية، وفقًا للمسؤولين.



وأفاد أشخاص مطلعون على تحركاتها بأن إيران سحبت بعض القادة العسكريين البارزين من شرق سوريا، كما أفاد مسؤولون عرب أن بعض المسؤولين السوريين الذين كانوا يقفون إلى جانب الأسد تفرقوا إلى مصر وروسيا والإمارات، ولم يظهر الأسد علنًا منذ أيام.



وقال بسام باربندي، وهو دبلوماسي سوري كبير سابق انشق لدعم المعارضة: “الدائرة المقربة من بشار، اختفوا ببساطة، غيروا أماكنهم وغيروا أرقام هواتفهم. لم يعودوا يتواصلون مع أحد”.



واتصلت زوجة مسؤول استخباراتي كبير بمستشار حكومي هذا الأسبوع وهي تبكي، لأنها أرادت الفرار إلى الإمارات بينما رفض زوجها ذلك.



وقالت، وفقًا للمستشار: “أرجوك أخبره أنه يجب علينا الرحيل.. البلد في طريقه إلى الانهيار”.



كان الأسد طبيب عيون هادئ الطباع وحاكمًا غير متوقع، دُفع إلى المنصب بعد وفاة شقيقه وقد نجا لنحو 14 عامًا من التمرد والحرب الأهلية عبر القمع، بما في ذلك تعذيب وقتل شعبه، بمساعدة عسكرية من روسيا وميليشيا حزب الله اللبناني، لكن الفساد المتزايد والمحسوبية، إلى جانب أزمة اقتصادية تركت معظم السكان في فقر مدقع، جعلت النظام هشًا.



ومع انشغال روسيا وحزب الله بحروبهم الخاصة، لم يبقَ شيء يدعم الأسد.



في يوم السبت، كان الأسد في خطر حقيقي بفقدان قبضته على السلطة بعد أن استولى المتمردون على مدينتي حلب وحماة في غضون أيام ووصلوا إلى مشارف مفترق الطرق الاستراتيجي في حمص، آخر مدينة كبيرة على الطريق إلى دمشق، كما اقتربت مجموعات أخرى من المتمردين من العاصمة من الجنوب بعد سيطرتهم على مدينة درعا، وهي جائزة استراتيجية.

وفي ليلة السبت، لم تُعرف أماكن تواجد الأسد وباقي الشخصيات البارزة في النظام، وبينما خاطب زعيم المتمردين أبو محمد الجولاني حشودًا مبتهجة في قلعة حلب التي تم الاستيلاء عليها حديثًا، لم يُرَ الأسد في أي مكان، ولم يظهر خطاب متوقع للرئيس ليلة السبت، بل ظهر قائد عسكري على شاشة التلفزيون الرسمي ليطمئن الجمهور.



وقال الجيش إنه يضع طوقًا أمنيًا حول دمشق وتدفق السكان إلى المتاجر لتخزين البضائع، بينما استقل آخرون سياراتهم وهربوا واندلعت احتجاجات في أنحاء العاصمة مع اقتراب التمرد.



وقال فواز جرجس، وهو عالم بارز في شؤون الشرق الأوسط بكلية لندن للاقتصاد: “ما نشهده ليس فقط التقدم السريع والمذهل للمعارضة، بل الانهيار المفاجئ للجيش السوري، الذي بات بلا قيادة ويعاني من الجوع”.



ورغم قلة أصدقاء الأسد، فإن احتمال انهياره يثير قلق الحكومات في الدول العربية وإسرائيل والغرب، التي تخشى من سقوط دولة أخرى في الشرق الأوسط في مزيد من الفوضى.



وبدأت الإمارات هذا الأسبوع جهدًا دبلوماسيًا لمعرفة ما إذا كان يمكن التوصل إلى اتفاق بين الدول العربية لوقف الانهيار السريع للنظام، وفقًا لمسؤولين عرب وشمل الجهد محاولة إيجاد وسيلة لإقناع تركيا بتثبيت الوضع.



وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدعم المتمردين لفترة طويلة، وفي عام 2022 أطلق محاولة لتطبيع العلاقات مع الأسد بهدف تجميد الصراع، والضغط على الميليشيات الكردية، وتثبيت الحدود الجنوبية لتركيا، لكن الأسد رفض، مطالبًا بانسحاب الجنود الأتراك من سوريا قبل أن يلتقي بالرئيس التركي.



وقال أردوغان يوم الجمعة: “وجهنا دعوة للأسد، قلنا له: تعال، لنتحدث ونقرر مستقبل سوريا معًا.. للأسف لم نتلقَّ ردًا إيجابيًا من الأسد”.



احتفظ الأسد بالأراضي لسنوات بعد أن وصل القتال مع المتمردين إلى طريق مسدود، لكن أركانه كانت تضعف وضاقت دائرة مستشاريه، حيث وضع المزيد من أفراد عائلته في مواقع السلطة ودمرت العقوبات الأمريكية، وأزمة مصرفية في لبنان المجاور، والحرب الاقتصاد وأجبرت أزمة الوقود السوريين العاديين على التخلي عن سياراتهم والتنقل بالدراجات.



ومع نفاد الأموال، سرّح الأسد جزءًا من جيشه الذي كان يعاني من ضعف الأجور والجنود الذين لم يتم تسريحهم عملوا كسائقي سيارات أجرة أو انشقوا، وأعلن الأسد هذا الأسبوع عن زيادة بنسبة 50% في رواتب الجيش.