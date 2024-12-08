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تفاصيل الاتصال الهاتفي الأخير بين الأسد ورئيس الحكومة السورية

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أرشيفية
الأحد، 08-12-2024 09:54 ص
الوكيل الإخباري- قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، الأحد، إن الحكومة مستعدة للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب، مؤكداً أنه ليس لديه أي معلومات عن مكان بشار الأسد ومتى غادر، وأن "آخر تواصل له مع الأسد كان مساء أمس السبت.. وقد وضعه في صورة ما يجري في اتصالنا الأخير".اضافة اعلان


وقال الجلالي في مداخلة مع قناة "العربية": الأسد قال لي بآخر اتصال أمس: "غدا نرى" في تعليقه على التطورات.

وقال في مداخلته: "تواصلنا مع إدارة العمليات العسكرية.. واتفقنا على أهمية الحفاظ على المؤسسات"، مضيفاً أن "معظم الوزراء موجودون في دمشق".

وأشار إلى أنه "حدث تواصل مع الجولاني"، في إشارة إلى قائد "هيئة تحرير الشام"، أبو محمد الجولاني، الذي بدأ يستخدم اسمه الحقيقي أحمد الشرع.

رئيس الحكومة السورية أضاف بالقول: "قراري بالبقاء في البلاد مبدئي.. وسنحاول إعادة 400 ألف موظف لأعمالهم". وأعرب عن أمنيته أن تكون هناك "مصالحة بين فئات الشعب السوري".

وفي وقت سابق من الأحد، قال رئيس الحكومة السورية إنه مستعد "للتعاون" مع أي قيادة يختارها الشعب ولأي إجراءات "تسليم" للسلطة، مع إعلان الفصائل المسلحة البدء بدخول العاصمة.
 
gnews

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