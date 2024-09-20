تفاصيل الغارة الاسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

ووفق المعلومات الأولية، قال مصدر أمني لبناني، إن غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في منطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما هرعت فرق الإسعاف إلى مكان الاستهداف؛ حيث يتم انتشال عشرات الجثث والجرحى".
وأضاف المصدر: "أن المبنى المستهدف يقطنه مدنيون وهو في منطقة سكنية مكتظة".
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