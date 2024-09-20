تفاصيل الغارة الاسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

الوكيل الإخباري- شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة، بعد ظهر اليوم، على مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت.

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ووفق المعلومات الأولية، قال مصدر أمني لبناني، إن غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في منطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما هرعت فرق الإسعاف إلى مكان الاستهداف؛ حيث يتم انتشال عشرات الجثث والجرحى".