تفاصيل جديدة حول سقوط الطائرة الأمريكية ووفاة 6 جنود في العراق

وتحطمت طائرة للتزود بالوقود من طراز كيه سي-135 في غرب العراق الخميس، فيما هبطت طائرة ثانية شاركت في العملية بسلام، إذ ارتفع عدد الجنود الأميركيين الذين قُتلوا في العمليات ضد إيران إلى 13 على الأقل.
وقال البنتاغون إن الأفراد الستة الذين لقوا حتفهم في الحادث هم جون كلينر (33 عاماً) من أوبورن في ألاباما، وأريانا سافينو (31 عاماً) من كوفينغتون في واشنطن، وآشلي برويت (34 عاماً) من باردستاون في كنتاكي، وسيث كوفال (38 عاماً) من موريسفيل في إنديانا، وكورتيس أنغست (30 عاماً) من ويلمنغتون في أوهايو، وتايلر سيمونز (28 عاماً) من كولومبوس في أوهايو.
وكان الثلاثة الأوائل أعضاء في القوات الجوية الأميركية، بينما الثلاثة الآخرون كانوا يتمركزون مع الحرس الوطني الجوي الأميركي.
وأكدت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن تحطم الطائرة "لم يكن بسبب نيران معادية أو نيران صديقة"، وأن ملابسات الحادث ما زالت "قيد التحقيق".
وقالت فصائل عراقية إنها استهدفت طائرتين "من نوع كيه سي-135 تابعتين للجيش الأميركي في غرب العراق"، مضيفة أن طاقم الطائرة الثانية استطاع "الهرب بها بعد إصابتها، وهبطت اضطرارياً في أحد المطارات الأميركية".
ومنذ بدء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 شباط، تتبنى هذه الفصائل يومياً هجمات بالمسيّرات والصواريخ على "قواعد أميركية" في العراق والمنطقة، من دون أن تحدد طبيعة أهدافها في معظم الأحيان.
وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز "إف-15" "بنيران كويتية عن طريق الخطأ".
وفي بداية الحرب، أسقط الجيش الكويتي عن طريق الخطأ ثلاث طائرات مقاتلة أميركية من طراز "إف-15 إي"، وتمكن جميع أفراد الطاقم الستة من القفز بالمظلات، وفق "سنتكوم".
وذكرت سنتكوم وقتها أن الحادث وقع خلال قتال تضمن "هجمات بطائرات إيرانية وصواريخ بالستية ومسيّرات".
