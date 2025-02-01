تفاصيل جديدة عن الكارثة الجوية في أمريكا.. كيف سقطت "طائرة الطفل المريض"؟

الوكيل الإخباري- كشفت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية تفاصيل جديدة بشأن سقوط طائرة خاصة، مساء الجمعة، في مدينة فيلادلفيا.



وتحطمت طائرة نقل طبية تقل طفلًا مريضًا وخمسة آخرين في أحد أحياء فيلادلفيا بعد فترة وجيزة من إقلاعها، وانفجرت لتتحول إلى كرة نارية أحرقت عدة منازل.



وقالت شركة "جيت ريسكيو" للإسعاف الجوي إن الطفل المريض وراكبًا آخر كانا على متن الطائرة مع طاقم يتألف من أربعة أفراد.



وأضافت الشركة في بيان: "لا يمكننا تأكيد أي ناجين. اهتمامنا الأول هو عائلة المريض، والعاملين لدينا، وعائلاتهم، وغيرهم من الضحايا الذين ربما أصيبوا على الأرض."

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وقالت عمدة فيلادلفيا شيريل باركر، في مؤتمر صحفي، إن المعلومات المتعلقة بالوفيات لم تتضح على الفور، لكن "العديد من المنازل والسيارات تعرضت لأضرار".



وأضافت: "هذا لا يزال مسرحًا نشطًا قيد التحقيق."



وحاول مراقب الحركة الجوية الاتصال بالطائرة، وقال مخاطبًا قائدها: "خدمة إخلاء طبي. برج الشمال الشرقي. خدمة إخلاء طبي. برج الشمال الشرقي. هل أنت على التردد؟"



وبعد نحو دقيقة، سُمع المراقب الجوي يقول: "فقدنا طائرة."



ويبعد موقع التحطم أقل من خمسة كيلومترات عن مطار شمال شرق فيلادلفيا، الذي يخدم بشكل رئيسي طائرات رجال الأعمال والرحلات المستأجرة.



وأظهرت صور التُقطت في موقع التحطم منازل سكنية تحترق.



كما أظهرت بيانات الطيران طائرة صغيرة تقلع من المطار الساعة 06:06 مساءً، وتختفي من الرادار خلال حوالي 30 ثانية، بعد وصولها إلى ارتفاع 1,600 قدم (487 مترًا).



وتحطمت الطائرة في تقاطع مزدحم بالقرب من مول روزفلت، وهو مركز للتسوق في الهواء الطلق.

وأظهرت صورة نشرها مكتب إدارة الطوارئ في فيلادلفيا على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) سحابة كثيفة من الدخان في السماء قرب المركز التجاري.



ووقع الحادث بعد يومين فقط من أسوأ كارثة جوية أميركية خلال جيل، حيث اصطدمت طائرة تابعة لشركة "أميركان إيرلاينز" تقل 60 راكبًا وأربعة من أفراد الطاقم، خلال تحليقها في واشنطن، يوم الأربعاء، مع مروحية تابعة للجيش تقل ثلاثة جنود، في حادث لم ينجُ منه أحد.



وكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منصة "تروث سوشيال": "رؤية الحادث أمر محزن للغاية." وأضاف: "فُقد المزيد من الأرواح البريئة."



التفاصيل: #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/7FIDSRtQrs #الاردن لحظة تحطم طائرة في فيلادليفيا شرقي الولايات المتحدةالتفاصيل: https://t.co/qXTDZnfmMh February 1, 2025



التفاصيل: pic.twitter.com/OxPkFDJuig #الوكيل_الاخباري لحظة تحطم طائرة قرب مجمع تجاري في فيلادليفيا شرقي الولايات المتحدةالتفاصيل: https://t.co/qXTDZnfmMh February 1, 2025

سكاي نيوز عربية