تفاصيل مثيرة تٌكشف لأول مرة عن "كمائن حزب الله" ضد جيش الاحتلال

ونقلت الوسائل عن مصادر قولها، إن "قوات الجيش الإسرائيلي أجرت الثلاثاء مناورات استطلاعية في نقاط حدودية عدة، إحداها في خلة المحافر، حيث تقدمت 3 دبابات ميركافا داخل الأراضي اللبنانية لمسافة تقل عن مئة متر، وانتظرت رد فعل لم يأت من حزب الله. وبناء عليه، درست مجموعات استطلاع حزب الله تحركات الجيش الإسرائيلي، ورسمت مسارات توغل متوقعة، وكمنت له فيها".
وأضافت المصادر، أنه "فجر أمس، تسللت قوات "إيغوز" باتجاه خلة المحافر، حيث كانت تحت انظار مقاتلي حزب الله، ولدى وصولها إلى منزل قريب من الحدود، أمطرها المقاومون بالرصاص والقذائف الصاروخية، قبل أن يتقدموا للاشتباك معها من مسافة قريبة جدا، وسمع المقاومون صراخ الجنود وعويلهم وطلبهم للإسعاف"، وفق المصادر
وتابعت أنه "في غضون ذلك، كانت مجموعات أخرى من المقاومة تمطر مواقع العدو القريبة وخطوط الإمداد المحتملة بقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية. وعلى إثر ذلك، وصلت مروحيات لتأمين غطاء جوي للقوات التي وقعت في الكمين، وسحب القتلى والجرحى، فيما واصل المقاومون استهداف تجمعات ونقاط تحشد قوات العدو في كل من ثكنة الشوميرا وشتولا ومسكفعام وكريات شمونة وزرعيت وأفيفيم وأدميت".
وبينت أنه "في وقت لاحق، حاول جنود العدو التسلل إلى بلدة مارون الراس من الجهة الشرقية، حيث كان كمين آخر للمقاومين، فوقعت اشتباكات عنيفة أدت إلى خسائر مؤكدة في قوات العدو. وفي المنطقة نفسها، استهدف مقاومو حزب الله ثلاث دبابات ميركافا بصواريخ موجهة أثناء تقدمها إلى بلدة مارون الراس، ما أدى إلى اشتعالها ومقتل وإصابة من فيها. كما أمطروا قوة إسرائيلية تحركت شرق بلدة مارون الراس بالرصاص والقذائف الصاروخية".
"كذلك، باغت المقاومون قوة للعدو الإسرائيلي كانت تحاول الإلتفاف على بلدة يارون من جهة الحرش، وفجروا عبوة خاصة بها وأوقعوا جميع أفراد القوة بين قتيل وجريح. وفي كفركلا، فجر المقاومون عبوة معدة مسبقا بقوة مشاة إسرائيلية تسللت إلى منزل في خراج البلدة، قبل أن يمطروها بوابل من الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح" .
وأضافت أنه "في يارون، فجر المقاومون عبوة ناسفة بقوة مشاة حاولت التسلل باتجاه البلدة، من جهة مرتفع السلس، ما أدّى إلى وقوع أفرادها بين قتيلٍ وجريح. كما استهدف المقاومون بصاروخ موجه قوة للعدو بين العديسة ومسكفعام.
ومساء أمس، تحدثت معلومات عن وقوع قوة إسرائيلية في كمين للمقاومة بين المالكية وعيترون، حيث وقعت اشتباكات عنيفة استمرت لفترة من الزمن".
وكان الجيش الإسرائيلي اعترف أمس الأربعاء بمقتل 8 من جنوده وإصابة 7 بجروح خطيرة خلال اشتباك مع قوات حزب الله جنوب لبنان.
روسيا اليوم
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