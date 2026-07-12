تفجيرات اسرائيلية وقنابل حارقة في جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- نفذ الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، أعمال تفجير ضخمة في بلدات زوطر الشرقية والخيام ومجدل زون وبنت جبيل في جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي على بلدة كفرتبنيت في قضاء النبطية وتحليق مسيرة إسرائيلية فوق بيروت والضاحية الجنوبية.

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وقال مصدر امني لبناني، إن طائرات مسيّرة إسرائيلية ألقت عدة قنابل حارقة في خراج بلدة جديدة مرجعيون، ما أدى إلى اندلاع حريق واسع التهم أكثر من 100 دونم من الأراضي الزراعية، شملت حقول قمح وأشجار زيتون ومحاصيل زراعية أخرى، وتعمل فرق الدفاع المدني اللبناني على السيطرة على الحرائق، ومنع امتدادها إلى مساحات مجاورة.