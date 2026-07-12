تفجيرات اسرائيلية وقنابل حارقة في جنوب لبنان

وقال مصدر امني لبناني، إن طائرات مسيّرة إسرائيلية ألقت عدة قنابل حارقة في خراج بلدة جديدة مرجعيون، ما أدى إلى اندلاع حريق واسع التهم أكثر من 100 دونم من الأراضي الزراعية، شملت حقول قمح وأشجار زيتون ومحاصيل زراعية أخرى، وتعمل فرق الدفاع المدني اللبناني على السيطرة على الحرائق، ومنع امتدادها إلى مساحات مجاورة.
من جهتها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، أن العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 آذار وحتى اليوم أودى بحياة 4322 شهيدا و 12219 جريحا.
-
أخبار متعلقة
-
أكسيوس: واشنطن استهدفت أنظمة صواريخ ودفاع جوي إيرانية حول مضيق هرمز
-
غوتيريش يعزي بوفاة أمير قطر السابق
-
سقوط مقذوفات في جزيرة قشم الإيرانية
-
أداء صلاة الجنازة على الأمير حمد بحضور أمير دولة قطر وكبار المسؤولين
-
حكم غيابي بإعدام قائد قوات الدعم السريع في السودان
-
حملة أمنية واسعة في ريف دمشق تستهدف مطلوبين بقضايا جنائية وأمنية
-
مجلس الشعب السوري الانتقالي يعقد أولى جلساته
-
ترامب: مضيق هرمز مفتوح