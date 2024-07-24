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تفجير عبوة ناسفة بسيارة ضابط روسي في موسكو

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الأربعاء، 24-07-2024 12:01 م

 

الوكيل الإخباري- أفادت مصادر أمنية روسية بأن عبوة ناسفة وزنها 500 غرام انفجرت في سيارة الضابط في الجيش الروسي أندريه تورغاشوف، وأن حالته خطرة، وأن زوجته أصيبت بشظايا في الوجه.

وأشارت المصادر لـ RT إلى أن العبوة كانت مثبتة على بطن سيارة رباعية الدفع من طراز "لاند كروزر" تعود للضابط تحت منطقة مقعد السائق.

يشار إلى أن المستهدف تورغاشوف يبلغ من العمر 49 عاماً وكان برفقة زوجته الساعة 06:30 من صباح اليوم الأربعاء لحظة وقوع الانفجار، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيقات للوصول إلى الفاعلين.

من جهتها، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية إيرينا فولك في وقت سابق أن عبوة ناسفة ألصقت على بطن السيارة انفجرت وأسفرت عن إصابتين تم نقلهما إلى المستشفى.

وأضافت: "تواصل الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، بهدف اعتقال المتورطين في هذه الجريمة".


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